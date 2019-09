Slováci na volejbalovom šampionáte skončili, Španieli zdolali Nemcov

Nemecký hráč Tobias Krick(vpravo) blokuje strelu Španiela Victora Rodrigueza Pereza (druhý zľava) v zápase B-skupiny Španielsko - Nemecko na 31. ME vo volejbale mužov v Antverpách 19. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina:



Španielsko - Nemecko 3:1 (22, 20, -18, 19)



zápas trval 103 minút, rozhodovali: Mezöffy (Maď.) a Guillet (Fr.).



tabuľka B-skupiny:



1. Srbsko 4 4 0 12:1 12 *



2. Belgicko 5 4 1 12:5 11 *



3. Nemecko 5 2 3 9:9 7 *



4. Španielsko 5 2 3 9:12 6 *



-------------------------------



5. SLOVENSKO 5 2 3 6:12 5



6. Rakúsko 4 0 4 3:12 1



* - postup do osemfinále



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Antverpy 19. septembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti nepostúpili na 31. ME do osemfinále a so šampionátom sa rozlúčili už v základnej skupine. Rozhodlo o tom štvrtkové víťazstvo Španielska nad Nemeckom 3:0. Slováci skončili v tabuľke B-skupiny na nepostupovom piatom mieste, do vyraďovacích bojov postúpilo Belgicko, Srbsko, Španielsko a Nemecko.V zápase Nemecka so Španielskom potrebovali Slováci na postup triumf Nemcov, no Španieli sa proti favoritovi vytiahli a napokon za 103 minút zvíťazili 3:1.Slováci na šampionáte zdolali hneď vo svojom prvom zápase Španielov 3:2, v druhom zápase zvíťazili nad Rakúskom 3:1. V ďalších troch stretnutiach však neuhrali proti favoritom ani set, s Belgickom, Srbskom a Nemeckom prehrali zhodne 0:3.