Slovensko vyšle na MS v cestnej cyklistike dohromady 16 pretekárov

Časovka:



juniorky: Nora Jenčušová (Schwabik Cycling CEA)



juniori: Pavol Kramarčík (TJ Slávia ŠG Trenčín)



muži do 23 rokov: Samuel Oros (Dukla Banská Bystrica)



muži: Ján Andrej Cully (Dukla Banská Bystrica)







preteky s hromadným štartom:



juniorky: Nora Jenčušová (Schwabik Cycling CEA), Simona Záhorcová (MŠK Žiar nad Hronom - CK), Radka Paulechová (CyS -Akadémia Petra Sagana)



juniori: Marek Bugár (TJ SLÁVIA ŠG Trenčín), Marek Gajdula (CyS - Akadémia Petra Sagana)



muži do 23 rokov: Matúš Štoček (Petroli Firenze - Hopplá), Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica), Adam Foltán (Topforex - Lapierre)



ženy: Alžbeta Bačíková (CK Dukla Bratislava), Tereza Medveďová (BePink)



muži: Peter Sagan, Juraj Sagan, Erik Baška (všetci Bora-Hansgrohe), Ján Andrej Cully (Dukla Banská Bystrica)







program MS:



nedeľa 22. septembra: mix tímová časovka na 28 km



pondelok 23. septembra: časovka junioriek na 14 km, časovka juniorov na 28 km



utorok 24. septembra: časovka mužov do 23 rokov na 32,5 km, časovka žien na 32,5 km



streda 25. septembra: časovka mužov elite na 54 km



štvrtok 26. septembra: preteky juniorov s hromadným štartom na 144,5 km



piatok 27. septembra: preteky junioriek s hromadným štartom na 91,5 km, preteky mužov do 23 rokov s hromadným štartom na 192,5 km



sobota 28. septembra: preteky žien s hromadným štartom na 149,5 km



nedeľa 29. septembra: preteky mužov s hromadným štartom na 284,5 km

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenská výprava vyšle na majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike v anglickom grófstve Yorkshire (22.-29. septembra) dokopy šestnásť pretekárov. V hromadných pretekoch mužov sa okrem Petra a Juraja Saganovcov a Erika Bašku predstaví Ján Andrej Cully.Pôvodne mal ísť na šampionát s trojicou z Bory-Hansgrohe Patrik Tybor, no ten si na pretekoch v Turecku zlomil kľúčnu kosť a tak ho nahradil Cully. Dvadsaťtriročný cyklista Dukly Banská Bystrica sa ako jediný Slovák predstaví aj v časovke mužov elite.V časovke junioriek nastúpi Nora Jenčušová, ktorá sa spolu so Simonou Záhorcovou a Radkou Paulechovou predstaví aj v pretekoch s hromadným štartom. V nich medzi juniormi nastúpia Marek Bugár s Marekom Gajdulom, v časovke pôjde Pavol Kramarčík. Matúš Štoček, Lukáš Kubiš a Adam Foltán nastúpia v pretekoch mužov do 23 rokov a Samuel Oros pôjde v tejto kategórii časovku. Medzi ženami nebude mať Slovensko v jazde proti chronometru žiadnu zástupkyňu, v pretekoch s hromadným štartom budú bojovať Alžbeta Bačíková a Tereza Medveďová.Šampionát odštartuje v nedeľu 22. septembra novou tímovou časovkou zmiešaných tímov, kde však Slovensko nebude štartovať. Od pondelka do stredy sú na programe individuálne časovky, od štvrtka do nedeľa 29. septembra zase preteky s hromadným štartom.