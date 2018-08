Slováci nakupujú viac slovenskej zeleniny a ovocia ako vlani

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 16. augusta 2018 (WBN/PR) - Slovenskí spotrebitelia prejavujú stále väčší záujem o produkty slovenských dodávateľov. Výnimkou nie je ani ovocie a zelenina od slovenských pestovateľov, ktorých predaj z roka na rok rastie. BILLA reagovala ešte v roku 2013 na potreby zákazníkov a uviedla ako jediný reťazec vlastnú privátnu značku Slovenská farma, prostredníctvom ktorej ponúka svojim zákazníkom slovenské ovocie a zeleninu, ako aj mäso rýdzo slovenského pôvodu. "Slováci si tento rok najviac obľúbili slovenské zemiaky, cherry paradajky, strapcové paradajky, jablká odrody Golden a prvú päticu uzatvárajú čerešne," uvádza na základe prieskumu nákupného správania zákazníkov v BILLA jej výkonná riaditeľka Albena Georgieva.Ako ďalej dodáva, každý rok BILLA prináša pre svojich zákazníkov novinky a tento rok si zákazníci mohli pochutnať na vynikajúcich sladkých čučoriedkach od slovenských pestovateľov, osviežujúcich ríbezliach, šťavnatých broskyniach a do ponuky boli zaradené aj nové odrody jabĺk. Slovenskí zákazníci majú oproti predchádzajúcej letnej sezóne vyšší záujem o kúpu slovenskej kukurice. Dávajú tiež skôr prednosť menším cherry paradajkám, kým v minulosti skôr kupovali klasické veľké paradajky."Aktuálne tvorí podiel predaja produktov našej privátnej značky Slovenská farma jednu pätinu na obrate všetkých privátnych značiek a oproti minulému roku evidujeme nárast tohto podielu. Značka Slovenská farma garantuje 100-percentný slovenský pôvod ovocia a zeleniny a mäsa v sieti supermarketov BILLA. Naši zákazníci majú istotu, že nami garantované slovenské ovocie a zelenina sú skutočne slovenské," konštatuje A. Georgieva.Všetci slovenskí dodávatelia ovocia a zeleniny siete supermarketov BILLA garantujú čestným prehlásením krajinu pôvodu Slovensko. "So súhlasom našich dodávateľov vykonávame u nich pravidelné kontroly, na základe ktorých dáva BILLA svojim zákazníkom sľub 100-percentnej garancie slovenského pôvodu produktov značky Slovenská farma," prízvukuje A. Georgieva. V prípade, že by dodávatelia porušili interné pravidlá svojho obchodného partnera, BILLA by s nimi rozviazala spoluprácu. "Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov a akékoľvek zavádzajúce informácie sú pre nás neprijateľné," uzatvára nekompromisne výkonná riaditeľka.Medzi slovenských dodávateľov ovocia a zeleniny spoločnosti BILLA patria Záhradkárske služby PAULIS v Marcelovej, firma VITA-ZEL z rovnakej obce, BONI FRUCTI z Dunajskej Lužnej, ZELENINÁRSKA SPOLOČNOSŤ v Pustých Úľanoch a GreenCoop družstvo zo Zlatnej na Ostrove.Spoločnosť BILLA sa snaží vždy uprednostniť domácich výrobcov pred zahraničnými, ak ide o produkty porovnateľnej kvality. Dlhodobo podporuje lokálnych výrobcov a bude v tom aj naďalej pokračovať. Okrem už etablovanej značky Slovenská farma spustila vlani projekt BILLA regionálni dodávatelia, ktorý je pokračovaním podpory slovenských výrobcov. V rámci tohto projektu pribúda na pulty predajní ponuka výrobkov od malých i väčších lokálnych dodávateľov priamo z ich regiónu.