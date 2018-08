Jared Leto z Thirty Seconds To Mars skončil v bazéne so svojimi fanúšikmi

BRATISLAVA 16. augusta 2018 (WBN/PR) - Čo môže byť lepšie ako stretnúť sa so svojou obľúbenou kapelou tak povediac zoči-voči, a nie sledovať ju v dave tisícok ďalších fanúšikov na festivalovom pódiu?V roku 2015 to pochopila aj kapela Thirty Seconds to Mars, ktorá začala v Malibu organizovať špeciálny CAMP MARS. Nejde však o žiadny tábor prívržencov Echelonu, teda celosvetovo známeho fanklubu kapely, ale o víkend, na ktorom sa všetci rovnako hudobne naladení stretnú a užijú si spoločne nezabudnuteľnú atmosféru.Na víkend kempovania s Jaredom Letom a jeho bratom Shannonom do slnečného Malibu pricestuvávajú fanúšikovia z celého sveta. Pričom samotný víkend s bratmi Letovcami nie je lacná záležitosť. Na v poradí 4. CAMP MARS, ktorý sa konal uplynulý víkend, sa predávali vstupenky od 399 dolárov na jeden deň až po exkluzívny RED HAWK PACKAGE. Ten fanúšikov kapely Thirty Seconds to Mars vyšiel na 2599 dolárov.V cene ojazdeného automobilu boli 2 noci v hlavnej budove kempu v izbe klimatizáciou a so zdieľanými sociálnymi zariadeniami, prednostný vstup na dva koncerty, ktoré boli súčasťou programu v sobotu aj v nedeľu. Samozrejmosťou balíčka je jedlo 3x denne, pričom v rámci stravovania hudobníci mysleli aj na rôzne alergie a špeciálne diéty svojich fanúšikov. Tí sa každoročne určite najviac tešia na koncert svojich obľúbencov pod hviezdou kalifornskou oblohou, no v programe tento rok nechýbalo ani lezenie, joga, meditácie či nočné kino.Najväčšiu pozornosť však rozhodne pútalo sobotňajšie slávnostné otvorenie CAMP MARS, na ktorom boli hlavnými hviezdami bratia Jared a Shannon Letovci. No a keďže horúce leto máme nielen na Slovensku, ale aj v USA, tak pánov nebolo treba dlho presviedčať na príjemné osvieženie. A hoci majú obaja už dávno po 40-tke (Jared má 46 a Shannon 48 rokov), neváhali skočiť medzi fanúšikov a skončiť s tými odvážnejšími v bazéne.Bazén na bratislavskom koncerte kapely Thirty Seconds to Mars nečakajte, no o kreatívne prekvapenia, ktorými je hudobník a oscarový herec Jared Leto známy, 31. augusta 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu určite nebude núdza.

THIRTY SECONDS TO MARS

AUGUST 2018 / Zimný štadión O. Nepelu (Bratislava)

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal