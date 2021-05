Slováci naplno zarezávajú na reprezentačnom kempe, už v utorok ich v Riede preveria Bulhari

Rozhodujúci bude duel proti Bulharsku

30.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v prípravách na júnové majstrovstvá Európy , zverenci trénera Štefana Tarkoviča naplno zarezávajú v rakúskom Windischgarstene.Niektorí futbalisti SR prišli na sústredenie so zraneniami, no realizačný tím verí, že všetci budú pred Eurom v poriadku."Sme presvedčení, že sú vo veľmi dobrej opatere a že tá starostlivosť vyústi do toho, aby všetci mohli ísť na Euro,“ povedal asistent reprezentačného trénera Samuel Slovák podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Kto napokon zo širšieho kádra pocestuje na ME, rozhodne už utorkový prípravný duel v Riede proti výberu Bulharska."Zápas s Bulharskom bude dôležitý, chceme v ňom vidieť hráčov, ktorí s nami neboli v marci, určite nám mnohé napovie. Záverečná nominácia bude spravená tak, aby sme nikdy neľutovali, že sme niečo zanedbali,“ pokračoval Slovák.Brankár Martin Dúbravka si na reprezentačnom kempe užíva každý deň. "Teším sa, že som v prostredí známych tvárí," prezradil.Gólman anglického Newcastlu sa v aktuálnom ročníku boril so zdravotnými problémami. "Telo si vypýtalo pauzu, to patrí k futbalovému životu. Nebolo to ľahké obdobie, ale už je za mnou," doplnil. V roku 2016 sa do záverečnej nominácie na Euro nedostal.Stredopoliar Stanislav Lobotka je na reprezentačnej akcii ako hráč talianskeho klubu SSC Neapol, vo farbách ktorého v ostatnej sezóne nedostával veľa príležitostí."Mal som ťažkú angínu, mandle som mal v takom stave, že antibiotiká nezaberali, preto bola nutná operácia. Po nej som asi týždeň jedol stravu ako moja malá dcérka, veď som aj schudol," poznamenal.Nevysoký futbalista sám nedokázal vysvetliť, prečo v tomto ročníku odohral tak málo. Vie však, že nechce chýbať v 26-člennej nominácii na ME."Isteže by sme v nej chceli byť všetci, môže ísť 26 hráčov. Každý z nás urobí všetko pre to, aby sa do nej dostal, konečné rozhodnutie je na trénerovi. V tejto chvíli nič iné povedať nemôžem," dodal.