|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. mája 2026
Slováci nastavili Ficovej vláde zrkadlo v oblasti boja proti korupcii. Jej obraz je ešte horší, než sa očakávalo
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Korupcia Neziskové organizácie Novinári Prieskum
Koho považujú Slováci za najväčších bojovníkov proti korupcii? Slováci považujú za najväčších bojovníkov proti korupcii
Zdieľať
21.5.2026 (SITA.sk) - Koho považujú Slováci za najväčších bojovníkov proti korupcii?
Slováci považujú za najväčších bojovníkov proti korupcii novinárov, verejnosť a neziskové organizácie. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre Nadáciu Zastavme korupciu. Novinárov považuje za najväčších bojovníkov proti korupcii 36 percent opýtaných. Ďalších 34 percent uvádzalo verejnosť a 27 percent odpovedalo, že sú to nezávislé mimovládne organizácie.
Ide o čísla porovnateľné s údajmi z roku 2024, prípadne mierne vyššie. Najvýraznejší prepad zaznamenala v tomto smere polícia, kým pred dvomi rokmi ju za najväčšieho bojovníka proti korupcii považovalo 19 percent opýtaných, v aktuálnom prieskume to bolo 14 percent. Mierne sa prepadli aj súdy a prokuratúra, z 12 na desať percent.
Pokles zaznamenala aj vláda SR a politické strany, v oboch prípadoch z desiatich na deväť percent. Rovnaké percentá si zachoval parlament, verejní činitelia (obe po 6%) či miestna samospráva (5 %). Mierne poklesli podnikatelia i jednotlivé ministerstvá, ktorých za najväčších bojovníkov proti korupcii považuje päť percent respondentov, kým pred dvomi rokmi to bolo šesť percent.
"Občania nastavili vláde zrkadlo v oblasti boja proti korupcii,” skonštatovala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Nadácia považuje pokles dôvery v políciu pri boji proti korupcii za dôsledok rozloženia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a odstavenia vyšetrovateľov, ktorí stíhali korupčné kauzy s prepojením na politické špičky.
Prieskum tiež skúmal, ako občania vnímajú samotnú Nadáciu Zastavme korupciu. Výsledky ukazujú, že od roku 2024 narástol počet tých, ktorí ju vnímajú pozitívne, a to zo 61 na 68 percent (zahŕňa odpovede "veľmi pozitívne” aj "skôr pozitívne”). Naopak, podiel tých, ktorí ju vnímajú negatívne poklesol z 18 na 16 percent. Podľa mimovládky je to dôkaz, že útoky vládnych predstaviteľov na neziskové watchdogové organizácie nezaberajú.
"Väčšina občanov pritom pozitívne vníma aj ďalšie watchdogové organizácie ako Transparency International Slovensko, Investigatívne centrum Jána Kuciaka či VIA IURIS,” uvádza Zastavme korupciu. "Dôvera verejnosti je pre nás veľkým záväzkom, aby sme aj naďalej chránili právny štát a upozorňovali na zneužívanie moci bez ohľadu na stranícku príslušnosť,” zdôraznila Petková.
Prieskum tiež ukázal, že temer polovica opýtaných si myslí, že za ostatné dva roky sa miera korupcie zvýšila, uvádzalo to 46 percent z nich. Ďalších 30 percent je toho názoru, že sa nezmenila a osem percent uvádzalo, že sa znížila. Na otázku nevedelo odpovedať 16 percent opýtaných.
"Obraz vlády v oblasti korupcie je tak ešte horší, než sa očakávalo. V marci 2024, krátko po nástupe Ficovej vlády očakávalo nárast korupcie len 38 percent opýtaných,” podotkla mimovládka. O zvýšení miery korupcie sú najčastejšie presvedčení voliči strany Demokrati (86 %), Hnutia Slovensko (81 %) a Progresívneho Slovenska (80 %).
Medzi voličmi vládnej koalície si to, že sa zvýšila miera korupcie, najčastejšie myslia voliči Slovenskej národnej strany, a to 23 percent z nich. Rovnako 23 percent voličov mimoparlamentného hnutia Republika vyjadrovalo názor, že miera korupcie stúpla.
O znížení miery korupcie sú najčastejšie presvedčení voliči strany Smer-SD, ide o 33 percent z nich. To, že miera korupcie sa nezmenila, si najčastejšie myslia voliči Hlasu-SD (63 %), Maďarskej Aliancie (51 %) a Republiky (47 %).
Zdroj: SITA.sk - Slováci nastavili Ficovej vláde zrkadlo v oblasti boja proti korupcii. Jej obraz je ešte horší, než sa očakávalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Slováci považujú za najväčších bojovníkov proti korupcii novinárov, verejnosť a neziskové organizácie. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre Nadáciu Zastavme korupciu. Novinárov považuje za najväčších bojovníkov proti korupcii 36 percent opýtaných. Ďalších 34 percent uvádzalo verejnosť a 27 percent odpovedalo, že sú to nezávislé mimovládne organizácie.
Ide o čísla porovnateľné s údajmi z roku 2024, prípadne mierne vyššie. Najvýraznejší prepad zaznamenala v tomto smere polícia, kým pred dvomi rokmi ju za najväčšieho bojovníka proti korupcii považovalo 19 percent opýtaných, v aktuálnom prieskume to bolo 14 percent. Mierne sa prepadli aj súdy a prokuratúra, z 12 na desať percent.
Pokles dôvery zaznamenala aj vláda
Pokles zaznamenala aj vláda SR a politické strany, v oboch prípadoch z desiatich na deväť percent. Rovnaké percentá si zachoval parlament, verejní činitelia (obe po 6%) či miestna samospráva (5 %). Mierne poklesli podnikatelia i jednotlivé ministerstvá, ktorých za najväčších bojovníkov proti korupcii považuje päť percent respondentov, kým pred dvomi rokmi to bolo šesť percent.
"Občania nastavili vláde zrkadlo v oblasti boja proti korupcii,” skonštatovala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Nadácia považuje pokles dôvery v políciu pri boji proti korupcii za dôsledok rozloženia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a odstavenia vyšetrovateľov, ktorí stíhali korupčné kauzy s prepojením na politické špičky.
Útoky na neziskovky nezaberajú
Prieskum tiež skúmal, ako občania vnímajú samotnú Nadáciu Zastavme korupciu. Výsledky ukazujú, že od roku 2024 narástol počet tých, ktorí ju vnímajú pozitívne, a to zo 61 na 68 percent (zahŕňa odpovede "veľmi pozitívne” aj "skôr pozitívne”). Naopak, podiel tých, ktorí ju vnímajú negatívne poklesol z 18 na 16 percent. Podľa mimovládky je to dôkaz, že útoky vládnych predstaviteľov na neziskové watchdogové organizácie nezaberajú.
"Väčšina občanov pritom pozitívne vníma aj ďalšie watchdogové organizácie ako Transparency International Slovensko, Investigatívne centrum Jána Kuciaka či VIA IURIS,” uvádza Zastavme korupciu. "Dôvera verejnosti je pre nás veľkým záväzkom, aby sme aj naďalej chránili právny štát a upozorňovali na zneužívanie moci bez ohľadu na stranícku príslušnosť,” zdôraznila Petková.
Zvýšenie miery korupcie
Prieskum tiež ukázal, že temer polovica opýtaných si myslí, že za ostatné dva roky sa miera korupcie zvýšila, uvádzalo to 46 percent z nich. Ďalších 30 percent je toho názoru, že sa nezmenila a osem percent uvádzalo, že sa znížila. Na otázku nevedelo odpovedať 16 percent opýtaných.
"Obraz vlády v oblasti korupcie je tak ešte horší, než sa očakávalo. V marci 2024, krátko po nástupe Ficovej vlády očakávalo nárast korupcie len 38 percent opýtaných,” podotkla mimovládka. O zvýšení miery korupcie sú najčastejšie presvedčení voliči strany Demokrati (86 %), Hnutia Slovensko (81 %) a Progresívneho Slovenska (80 %).
Medzi voličmi vládnej koalície si to, že sa zvýšila miera korupcie, najčastejšie myslia voliči Slovenskej národnej strany, a to 23 percent z nich. Rovnako 23 percent voličov mimoparlamentného hnutia Republika vyjadrovalo názor, že miera korupcie stúpla.
O znížení miery korupcie sú najčastejšie presvedčení voliči strany Smer-SD, ide o 33 percent z nich. To, že miera korupcie sa nezmenila, si najčastejšie myslia voliči Hlasu-SD (63 %), Maďarskej Aliancie (51 %) a Republiky (47 %).
Zdroj: SITA.sk - Slováci nastavili Ficovej vláde zrkadlo v oblasti boja proti korupcii. Jej obraz je ešte horší, než sa očakávalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Korupcia Neziskové organizácie Novinári Prieskum
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Recept na dokonalý spánok sa začína pri správne vybavenej posteli
Recept na dokonalý spánok sa začína pri správne vybavenej posteli
<< predchádzajúci článok
Rokovania EÚ o migračných „návratových centrách“ pokračujú druhým dňom
Rokovania EÚ o migračných „návratových centrách“ pokračujú druhým dňom