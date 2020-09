Slováci nechcú na svadbách iba 30 ľudí, podpisujú petíciu proti navrhovaným opatreniam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Petíciu na podporu zachovania svadieb do 150 hostí podpísalo doteraz viac ako 17-tisíc signatárov. Vyplýva to z údajov na internetovej stránke Peticie.com.„Touto petíciou žiadame premiéra Slovenskej republiky, hlavného hygienika a všetkých, ktorí rozhodujú o protipandemických opatreniach na území SR, aby prehodnotili svoj zámer od 1. októbra zakázať svadby nad 30 ľudí. Máme za to, že za dodržaní určitých nariadení (častá dezinfekcia priestorov, dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest počas sobáša) dokážeme zmenšiť riziko prenosu nákazy,“ uvádzajú organizátori petície.Petičiari zdôrazňujú, že na svadbe sa zúčastňujú rodinní príslušníci a priatelia, ktorí sú v kontakte aj v bežné dni. „V neposlednom rade sa nám, budúcim manželom, manželkám a svadobným dodávateľom nepáči, že prichádzame kvôli takýmto nariadeniam o nemalé peniaze a v konečnom dôsledku aj o prácu, čo spôsobuje, že sa dostávame do zlej životnej situácie. Chápeme situáciu a urobíme na svojich svadbách všetko pre bezpečnosť ľudí. Žiadame, aby sa svadby, ktoré sme tak dlho plánovali a chystali, mohli uskutočniť s hosťami do 150 ľudí, prípadne aspoň 100 ľudí,“ dodali organizátori.Podľa rozhodnutia Pandemickej komisie sa od 1. októbra zakazuje konanie svadieb nad 30 osôb na celom území krajiny.