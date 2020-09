Vo Vysokých Tatrách zahynuli dvaja horolezci, svedkovia ich videli padať zo steny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Dve nehybné telá objavili v nedeľu príslušníci Vrtuľníkovej záchrannej služby ATE vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách. Ako ďalej na sociálnej sieti informovali záchranári, pomoc dvojici horolezcov zavolali svedkovia, ktorí ich videli padať zo steny.„Zranenia oboch horolezcov boli nezlučiteľné so životom a na mieste im obaja podľahli,“ napísali záchranári.Počas prebiehajúcej záchrannej akcie prijali zároveň záchranári aj ďalšie hlásenie o pomoc. „Pilot vrtuľníka tak nabral smer k Jahňaciemu štítu, kde sedemročného chlapca padajúca skala zasiahla do hlavy. Po evakuácii z miesta bol chlapec preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave s ľahším poranením hlavy bol letecky prevezený na letisko v Poprade, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolaných pozemných záchranárov,“ dodali záchranári.