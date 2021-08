Slováci nepotrebujú pri vstupe do Severného Macedónska negatívny test, k sprísneniu však dôjde od septembra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pri vstupe do Severného Macedónska ešte stále nie je potrebný negatívny výsledok PCR testu . Navyše nie je potrebná ani karanténa či registrácia pred cestou, ani po návrate. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Severné Macedónsko plánuje opatrenia na vstup do krajiny sprísniť od stredy 1. septembra. Pre cestujúcich vtedy začne platiť povinnosť preukázať sa dokladom o zaočkovaní, negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 „V prípade nepredloženia predmetných potvrdení bude vyžadovaná 7-dňová karanténa v krajine. Tranzit cez krajinu bude povolený maximálne do piatich hodín,“ uvádza rezort diplomacie.Medzinárodné letiská v Skopje a v Ochride sú otvorené, ale možnosti leteckých spojení zostávajú obmedzené. Pri vstupe na letiská je požadované predložiť certifikát o očkovaní proti COVID-19 alebo preukázanie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín alebo potvrdenie o prekonaní choroby.