Po Ficovi nepôjdu tak tvrdo, potrebujú zničiť nás, vyhlásil Pellegrini (video)

Snaha o diskreditáciu

Kritizoval oslavy SNP v Bystrici

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) predloží na septembrovú schôdzu návrhy zákonov, ktoré umožnia v krátkej dobe novelizovať ústavu a následne na základe petície vyhlásiť referendum o predčasných voľbách Po rokovaní vedenia Hlasu-SD to uviedol jeho predseda Peter Pellegrini. Podľa neho došlo k zmareniu snahy 600-tisíc ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu a žiadali prezidentku o vyhlásenie referenda. Ústavný súd SR 7. júla totiž rozhodol, že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR nie je v súlade s Ústavou SR. Pellegrini je prevedčený, že riešením sú predčasné voľby. Podporuje protesty avizované na 1. septembra, ale po skončení protestu sa podľa neho "zase nestane vôbec nič“.Líder Hlasu-SD tvrdí, že existuje snaha diskreditovať ho. Za útokmi na jeho osobu vidí snahu o zníženie percentuálnej podpory strany. „Vládnej moci vyhovuje Robert Fico , ktorého budú mať neustále za súpera. Po ňom nepôjdu tak tvrdo, potrebujú zničiť nás,“ povedal Pellegrini.Podľa už medializovaných informácií mal Pellegrini údajne prevziať úplatok za projekt virtuálnej registračnej pokladnice. Šéf Hlasu-SD odmietol, že by nejaký úplatok dostal alebo žiadal.Pellegrini kritizoval organizáciu oficiálnych ústredných osláv SNP v Banskej Bystrici. „To bude prvýkrát v histórii, keď do areálu Múzea SNP nevpustia verejnosť,“ poznamenal.Pellegrini vyzval organizátorov, vládu, parlament a prezidentku, aby zasiahli a umožnili verejnosti zúčastniť sa aj na oficiálnej časti za dodržania epidemických predpisov. „Je to strach z občanov vlastnej krajiny v priamom prenose,“ podotkol predseda Hlasu-SD.