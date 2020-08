Slováci nepotrebujú v Bulharsku a Taliansku negatívny test, ministerstvo upozorňuje na opatrenia

Osobné údaje v reštaurácii či obchode

Bulharsko odporúča zdravotné poistenie

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pri ceste do Talianska musia Slováci vyplniť dotazník, po návrate z Bulharska platí povinná karanténa. Pri ceste do oboch krajín nie je nevyhnutné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) na svojej webovej stránke.Pri návrate z Bulharska na Slovensko je však potrebné okrem absolvovania domácej izolácie aj podrobenie sa testu na ochorenie COVID-19. V Taliansku aj Bulharsku naďalej platia protipandemické opatrenia, ktoré sa týkajú napríklad nosenia rúšok v interiéroch či dodržiavania rozostupov.„Pri vstupe do Talianska je však potrebné vyplniť vyhlásenie a odovzdať ho dopravcovi, alebo sa ním preukázať v prípade kontroly policajnými zložkami,“ uvádza MZVEZ. V krajine naďalej platí núdzový stav, z čoho vyplýva, že naďalej platí zákaz zhromažďovania či povinnosť dodržiavať aspoň metrovú sociálnu vzdialenosť od iných ľudí.„V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo,“ informuje ministerstvo. Nosenie rúška je povinné pri vstupe do verejných uzavretých priestorov ako aj v prostriedkoch hromadnej dopravy.Ministerstvo tiež pripomína, že jednotlivé talianske regióny môžu v závislosti od epidemiologickej situácie prijímať vlastné prísnejšie opatrenia. Napríklad v regiónoch Lombardsko a Kampánia pretrváva povinnosť nosiť rúško vždy a všade. Vstúpiť na talianske územie a opustiť ho možno zatiaľ osobným dopravným prostriedkom a v obmedzenom rozsahu letecky, pokiaľ nebude medzinárodná autobusová, železničná a letecká doprava v plnom rozsahu obnovená. „Nie sú k dispozícii informácie o tom, kedy sa tak zaručene stane,“ spresňuje rezort. Vodiči medzinárodnej kamiónovej dopravy musia mať okrem bežných dokladov aj rúško alebo respirátor, rukavice, dezinfekčný gél a pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.Dotazník, ktorý musia Slováci vyplniť pri vstupe do Talianska, je v anglickom jazyku dostupný na stránke https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_rientro_da_estero_17_luglio_eng.pdf „Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Bulharska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo karantény,“ informuje rezort. Slovenské veľvyslanectvo v Sofii však „dôrazne odporúča“ každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu. Podľa MZVEZ treba brať do úvahy možnosť predĺženia pobytu, keďže v prípade nariadenej karantény sa môže pobyt o 14 dní predĺžiť. Pri vstupe do Bulharska je každému meraná telesná teplota.Pri návrate z Bulharska ministerstvo upozorňuje, že krajina sa nenachádza na zozname menej rizikových krajín z pohľadu Slovenska, z čoho vyplýva, že všetci, ktorí vstúpia na územie Slovenka, majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. „Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti,“ uzatvára MZVEZ.