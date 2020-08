Platy Slovákov narástli až v polovici odvetví, ubytovanie zaznamenalo výrazný pokles

Najväčší pokles v ubytovaní

Pokles aj v predaji a oprave motorových vozidiel

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Priemerná nominálna mesačná mzda sa v máji medziročne zvýšila len v maloobchode, v júni však už polovica sledovaných odvetví zaznamenala rast. Najväčší nárast priemerných hrubých zárobkov zaznamenal v júni veľkoobchod, keď po májovom poklese o 2,6 % vzrástli o 11,7 % na 1 144 eur.Priemerná mzda sa zvýšila aj v maloobchode, a to o 4,8 % na 804 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,7 % na 527 eur, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % na 1 960 eur a v stavebníctve o 0,5 % na 746 eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR Najväčší pokles priemernej nominálnej mesačnej mzdy zaznamenali štatistici v júni v ubytovaní, a to o 19,1 % na 636 eur. V porovnaní s májom bol však tento pokles oveľa miernejší, keďže v máji sa priemerné hrubé zárobky v ubytovaní medziročne prepadli o 32,1 %.Pokles priemernej mzdy bol aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,4 % na 1 028 eur, vo vybraných trhových službách o 0,8 % na 1 027 eur, v priemysle o 0,3 % na 1 129 eur a v doprave a skladovaní o 0,2 % na 1 009 eur.V priemere za prvý polrok tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 4,8 %, veľkoobchode o 3,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,6 %, vybraných trhových službách o 1,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,3 % a v stavebníctve o 0,4 %. Klesla v ubytovaní o 11 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 %, doprave a skladovaní o 0,7 % a v priemysle o 0,3 %.