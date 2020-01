Slováci nezvládli „finále“ a nevybojovali si postup z I. fázy kvalifikácie o MS v hádzanej 2021

I. fáza kvalifikácie mužov o postup na MS 2021



1. skupina (Luxemburg/Lux.)



Luxembursko - Faerské ostrovy hrá sa od 17.30 h



Slovensko - Litva 24:25 (12:11)

Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - D. Kalafut, Slaninka, Š. Macháč 3, J. Briatka, Kováčech, M. Straňovský 4, T. Urban 5, Potisk, Ľ. Ďuriš 7, Kancel, Rábek, Rečičár 2, Prokop, P. Hruščák 3

pok. hody: 2/1 - 3/3, vylúčení: 4 - 3, rozhodovali: Vešovič a Mitrovič (obaja Č. Hora), 130 divákov



Tabuľka

1. Litva 3 3 0 0 93:71 6

-------------------------------------

2. Slovensko 3 2 0 1 73:67 4

3. Faerské ostrovy 2 0 0 2 51:63 0

4. Luxembursko 2 0 0 2 38:54 0







Hlasy

Peter Kukučka (tréner SR): "Určite je to pre nás obrovské sklamanie, ale chalani si zaslúžia absolutórium. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, ale, samozrejme, boli tam chyby. Chýbalo nám veľmi málo. Musím však povedať, že dnes sme hrali proti veľmi kvalitnému súperovi."



Ľubomír Ďuriš (spojka SR): "Chýbali nám dva góly. Nevyšiel nám vstup do druhého polčasu, keď sme z trhákov dostali góly a Litva sa odpútala. Myslím si, že toto rozhodlo, duel bol vyrovnaný až do konca."



Marián Žernovič (brankár SR): "Bol to bojovný zápas, oba tímy vedeli, o čo ide. Viac dominovali obranné systémy, nepadlo veľa gólov. Žiaľ, Litovčania boli o gólik lepší. Ušli nám v úvode druhého polčasu, keď sme za tri minúty dostali štyri ľahké góly."





12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská hádzanárska reprezentácia si nevybojovala postup z I. fázy kvalifikácie o účasť na majstrovstvách sveta mužov 2021 v Egypte.Zverenci hlavného kormidelníka Petra Kukučku po dvoch víťazstvách - v piatok nad domácim Luxemburskom 22:16 (11:9) a v sobotu nad Faerskými ostrovmi 27:26 (14:13) nezvládli na turnaji 1. skupiny v Luxemburgu rozhodujúci krok.V nedeľňajšom priamom súboji o prvenstvo a jedinú postupovú miestenku podľahli tímu Litvy tesne 24:25 (12:11). Litovčania sa meno súpera v aprílovom 1. kole II. fázy, ktorý vzíde spomedzi účastníkov aktuálnych ME 2020 v Rakúsku, Nórsku a Švédsku, dozvedia koncom januára.Očakávané "finále" 1. skupiny sa od začiatku hralo vo vyrovnanom duchu. Litva viackrát tesne viedla, ale Slovensko zo 6:7 otočilo na 8:7 po štvrťhodine hry. Kukučkovi zverenci vzápätí odskočili na 12:9, ale hráčom súpera sa podarilo znížiť na polčasových 11:12.Litovčania mali vydarený vstup do druhého dejstva. Hneď po zmene strán otočili na 15:12. Slováci sa vzápätí spamätali, rýchlo vyrovnali na 16:16 a nerozhodný výsledok svietil na ukazovateli skóre do stavu 18:18. Potom prišla trojgólová šnúra Litvy (21:18). Reprezentanti SR síce znížili na 22:23 i 23:24, ale otočiť vývoj sa im už nepodarilo. Na postup potrebovali vyhrať.