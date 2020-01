Je to spečatené, Duda odchádza z Herthy Berlín a zahrá si Premier League

Pre Norwich chce odovzdať maximum

Do Herthy prišiel z Legie Varšava

12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hosťovanie v anglickom klube Norwich City bez možnosti uplatnenia opcie na trvalý prestup. Také je riešenie situácie slovenského futbalového stredopoliara Ondreja Dudu v nemeckej Herthe Berlín . Informáciu priniesol oficiálny web anglického tímu.Dvadsaťpäťročný rodák zo Sniny sa v nemeckom mužstve netešil priazni trénera Jürgena Klinsmanna . Po jeho príchode od konca novembra nastúpil v jedinom zápase a pred niekoľkými dňami sa verejne posťažoval, že uvažuje o zmene pôsobiska v zimnom prestupovom termíne.V nedeľu sa situácia definitívne vyriešila a anglický tím informoval o zisku Ondreja Dudu do konca aktuálno ročníka."Mojim cieľom je odovzdať pre klub maximum. V prvom rade sa potrebujem opäť dostať do zápasového rytmu a potom uvidíme. Verím, že začneme zbierať body a po skončení sezóny budeme všetci šťastní," povedal Duda pre oficiálny web klubu.Norwich City sa v anglickej Premier League momentálne nachádza na poslednom mieste s mankom ôsmich bodov na prvú priečku nad čiarou zostupu. V sobotu prehral Norwich s Manchestrom United hladko 0:4.Duda prišiel do Berlína z Legie Varšava v lete 2016. V úvodnej sezóne v Herthe toho veľa nenahral, limitovali ho totiž zranenia.V I. bundeslige v ročníku 2016/2017 absolvoval iba tri súboje. V ďalšej sezóne to bolo z pohľadu počtu štartov lepšie, na jeho konto pribudlo 17 ligových zápasov s jedným gólom. Zatiaľ posledná sezóna bola pre Dudu najvydarenejšia - v 32 bundesligových stretnutiach zaznamenal 11 gólov a na ďalších šiestich sa podieľal prihrávkami."Pre obe strany je to dobrá dohoda. My sme získali kvalitného hráča na post "desiatky" či na krídlach, ktorý dokáže strieľať góly či servírovať lopty na najvyššej úrovni. Uvidíme, ako rýchlo sa adaptuje. Veríme však, že je dobrou posilou pred druhou polovicou sezóny," zhodnotil hlavný kouč Norwichu Daniel Farke.