Slováci obsadili na turnaji B-kategórie ME 16 20. miesto

B-kategória ME basketbalistov do 16 rokov



O 20. miesto:



Švédsko - Slovensko 77:57 (18:9, 16:17, 19:9, 24:22)



Švédsko: Cupan 20, Pohto 13, Larsson 13, Andersson 8, Hagberg 2 (Sebastian 16, Rietz 3, Jangered 2)



SR: Pažický 15, Hronský 11, Lukáč 10, Valentíny 9, Foltín 2 (Špaňo 4, Chaban 2, Matuška 2, Wooldridge 2, Novák 0, Lysák 0, Kret 0)



Rozhodovali: Ciulin (Rum.), Vassallo (Mal.), Esteve Malmierca (And.), TH: 7/12–2/7, fauly: 8:13, trojky: 8:5

