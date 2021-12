Slováci očakávali lepší rok, dôvodom nespokojnosti bola politická situácia či ekonomika

Hodnotenie sa v minulosti zlepšovalo

Nízky podiel pozitívne prekvapených

Nespokojnosť s politickou situáciou

31.12.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer polovica obyvateľstva Slovenska (49 percent) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2021 za horší, ako očakávali na jeho začiatku. Viac ako pätina obyvateľstva ho dokonca hodnotí ako výrazne horší. Naopak, za lepší, ako si mysleli na jeho začiatku, ho považuje 12 percent populácie.Pre 39 percent bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2021. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informoval Rastislav Kočan z agentúry Go4insight.Reprezentatívny prieskum, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov, sa uskutočnil na prelome novembra a decembra 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.Agentúra uviedla, že v tomto roku je už druhýkrát za sebou hodnotenie roka prevažne negatívne. Pandémia COVID-19 a jej následky v politickej a ekonomickej oblasti v tomto roku zásadným negatívnym spôsobom zmenili vnímanie mnohých Slovákov. V rokoch 2017, 2018 a 2019 bol podiel tých, ktorých rok príjemne prekvapil, vždy väčší, ako podiel tých, pre ktorých bol práve uplynulý rok horší ako očakávania na jeho začiatku. A celkové hodnotenie situácie v daných rokoch sa postupne zlepšovalo. V porovnaní s minulým rokom 2020 sa však vnímanie tohto roka o niečo zlepšilo.Predovšetkým v roku 2021 klesol podiel tých, pre ktorých bol súčasný rok horší, ako boli očakávania na jeho začiatku. Podiel „pozitívne prekvapených“ rokom 2021 však zostal pomerne nízky. Rok 2021 hodnotia veľmi podobne všetky socio-demografické skupiny, a to bez ohľadu na to, či niekto býva v meste alebo na vidieku, či je zo západu, alebo východu, či pracuje v továrni alebo v kancelárii, či má vyšší alebo nižší príjem – je len veľmi malá časť ľudí, ktorí považujú rok 2021 za lepší, ako boli ich očakávania na jeho začiatku. Istý malý rozdiel možno vidieť u mladších ľudí, ktorí sa na uplynulý rok pozerajú o niečo optimistickejšie, hoci aj u nich prevláda negatívne hodnotenie. Mierne lepšie hodnotenie roka deklarujú aj ľudia z vyšších sociálnych skupín a s vyššími príjmami. Ale aj pre nich platí, že celkové vnímanie roka je prevažne negatívne.V druhom roku globálnej pandémie, bolo zaujímavé zistiť, čo je za pozitívnym hodnotením roka u tých, u ktorých rok 2021 predčil ich očakávania. Takmer polovica (44 percent) z nich sa tešila zo zlepšenia z pohľadu svojej rodiny či partnerských vzťahov. Tretina z nich (33 percent) bola spokojná so svojím osobným životom – novými získanými zážitkami a skúsenosťami. Rovnako pre tretinu (32 percent) z nich bolo dôležitým zdrojom spokojnosti zlepšenie finančnej situácie. Pozitívny vplyv malo aj zlepšenie v pracovnej oblasti, ľudia v okolí či zlepšenie bývania.Tých, ktorí považovali rok 2021 za horší, ako očakávali na jeho začiatku (približne polovica populácie), sa agentúra opýtala na hlavné dôvody ich nespokojnosti. Najvýznamnejším dôvodom, a to až pre 60 percent, bolo negatívne hodnotenie politickej situácie na Slovensku.Druhým najdôležitejším dôvodom bola pandémia COVID-19 a ňou spôsobená nálada v slovenskej spoločnosti (58 percent). Na ďalších dvoch miestach sú ekonomické dôvody, a to zhoršenie celkovej ekonomickej situácie na Slovensku (55 percent) a zhoršenie osobnej finančnej situácie (42 percent). Nepriaznivý zdravotný stav bol dôvodom negatívneho hodnotenia pre 36 percent tých, čo rok považovali za horší, ako predpokladali na jeho začiatku.