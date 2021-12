Výkonnosť Najvyššieho správneho súdu rástla, pochvaľuje si Pavol Naď. Výzvou budú komunálne voľby

Výkonnosť

Postupne okresávajú staré veci

Podania prídu na súd nárazovo

Pripadla im aj disciplinárna agenda

31.12.2021 (Webnoviny.sk) -senátov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) v septembri, októbri a novembri rástla. Súd tak rozhodol viac vecí, ako na súd prišlo. Pre agentúru SITA to v rozhovore uviedol predseda NSS SR Pavol Naď.Novovzniknutý súd po svojom vzniku prebral zhruba 2-tisíc spisov z Najvyššieho súdu SR, ktoré sa ocitli v kasačnej agende NSS SR.„Dá sa teda povedať, že máme dostatočný potenciál, aby sme postupne okresávali zostatok starých vecí, ktorý tu je,“ uviedol Naď s tým, že súd musí predovšetkým urýchlene rozhodnúť najstaršie vecí, ktorých je stále ešte okolo 620.Úlohou NSS SR je chrániť chráni subjektívne práva občanov a firiem vo vzťahu k štátu a inej verejnej moci. V rámci tejto ochrany NSS SR funguje v takzvanej kasačnej agende.„To znamená, že vybavuje kasačné sťažnosti proti rozhodnutiam krajských súdov v správnej agende. Táto agenda tvorí jeden z troch nosných pilierov jeho rozhodovacej činnosti,“ vysvetlil Naď.Súd tiež prebral agendu kontroly ústavnosti a zákonnosti výsledkov komunálnych volieb z Ústavného súdu SR.Ako doplnil Naď, poslanci Národnej rady chceli týmto predovšetkým odbremeniť Ústavný súd SR, ktorý je dlhodobo komplexne veľmi zaťažený.Úlohou NSS SR v tejto oblasti teda bude nárazovito zvládnuť celý komplex podaní, ktoré prídu na najvyšší správny súd počas komunálnych volieb a v tesnom časovom slede po nich.„Sám ešte neviem, do akej miery sa to prejaví na zaťaženosti nášho personálneho stavu sudcov a asistentov. Myslím si však, že dokážeme zvládnuť aj tieto úlohy,“ pokračoval Naď. Komunálne voľby by sa mali na Slovensku konať v roku 2022.Právomocou NSS SR je tiež disciplinárna agenda voči sudcom, exekútorom, notárom a prokurátorom.„Pokiaľ ide o disciplinárne stíhanie sudcov, ide približne o 80 starých neskončených vecí. Je to agenda z disciplinárnych senátov, ktoré boli zastrešené doposiaľ na Súdnej rade SR. Túto agendu sme prebrali počnúc účinnosťou disciplinárneho poriadku, to znamená od 1. decembra 2021. Okrem toho sú to disciplinárne veci prokurátorov, kde máme ústavou danú právomoc od 1. augusta 2021, a pokiaľ ide o disciplinárnu agendu exekútorov a notárov, tam nám zo zákona vyplýva povinnosť rozhodovať v tých veciach od 1. decembra 2021,“ dodal Naď.