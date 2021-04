Slováci odohrajú súboje ME v Seville a Petrohrade, podľa Tarkoviča je to logické rozhodnutie

Nedokázali splniť podmienku

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia absolvuje úvodné dve stretnutia v základnej E-skupine na majstrovstvách Európy proti Švédom a Poliakom 14. resp. 18. júna v ruskom Petrohrade, tretí súboj proti Španielom (23.6.) v meste Sevilla. Európska futbalová únia (UEFA) to potvrdila po piatkovom zasadnutí výkonného výboru vo švajčiarskom Nyone.Ako prvý to na twitteri avizoval prezident Poľského futbalového zväzu (PZPN) Zbigniew Boniek, ktorý ako člen VV UEFA tiež napísal: "Pred nami je ďalšia práca. Začíname odznova - kemp, cestovanie, celá logistika."Pôvodne mali Slováci hrať v írskom Dubline a španielskom Bilbau, tieto lokality však strešnému orgánu európskeho futbalu nedokázali garantovať aspoň čiastočné naplnenie miestnych štadiónov divákmi, čo si UEFA dala ako podmienku.“Nepovedal by som, že je to očakávané rozhodnutie, ale je logické. UEFA musela brať do úvahy jednak pandemické opatrenia a potom časový harmonogram zápasov jednotlivých skupín. Z toho je využitie štadióna v Petrohrade optimálne, hoci sa na ňom bude hrať až šesť skupinových zápasov,“ povedal reprezentačný tréner Štefan Tarkovič na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) SFZ a realizačný tím reprezentácie SR teraz čaká kopec práce, pretože počas ME chceli mať Slováci rozložený stan v Írsku. Zmeniť tak budú musieť prakticky všetko - vybrať nový prechodný domov počas Eura a upraviť aj cestovanie.“Situáciu nám komplikujú cestovné povinnosti, do Ruska potrebujeme víza a ich vydanie môže trvať až štrnásť dní. V tejto chvíli vychádzame z toho, že organizátori v Petrohrade nám priamo ponúknu nejaké možnosti a my si z nich jednu vyberieme. Do úvahy ale treba brať aj fakt, že rovnako uvažujú aj Poliaci a Švédi a že domáci tím, Fíni a Belgičania, ako účastníci B-skupiny, si už výber základne v tejto lokalite urobili. Vychádzame z nami nastaveného plánu, teda že základňa bude v Petrohrade či okolí, počas pobytu tam absolvujeme dva zápasy a potom sa presunieme do Španielska. Ale to hovorím bezprostredne po obdržaní informácie o nových dejiskách našich stretnutí na ME, keď je ešte stále veľa premenných v celej pobytovej rovnici,“ pokračoval Tarkovič.V prípade Španielska prišlo k výmene dejiska štyroch súbojov v tejto krajine, troch v základnej E-skupine a jedného osemfinálového. Hrať sa teda nebude v Baskicku, ale v Andalúzii. Sevilla bude hostiť súboje ME na štadióne La Cartuja a prístupných bude 30 percent kapacity arény. Ruský Petrohrad mal podľa pôvodného plánu hostiť tri súboje Rusov v B-skupine plus jedno štvrťfinále.Po novom by sa tam mohlo konať až sedem duelov - záskok za Dublin by tam priniesol tri stretnutia z E-skupiny, ale nie osemfinále. To by mal získať anglický Londýn a štadión Wembley, ktorý hostí aj tri súboje základnej D-skupiny a vo vyraďovacej časti jedno osemfinále, obe semifinálové duely a aj finále."Usilovne sme na tom pracovali a som rád, že na všetkých dueloch Eura bude mať aj fanúšikov. UEFA sa chce poďakovať mestám Bilbao a Dublin za obetavosť, profesionalitu a snahu," prezradil prezident UEFA Aleksander Čeferin na webe únie.Otáznik do piatka visel aj nad nemeckým Mníchovom, ten však o svoje súboje nepríde. Bude tak hostiť všetky tri súboje Nemcov v F-skupine a jedno štvrťfinále. V Nemecku totiž do júna očakávajú zlepšenie situácie okolo pandémie koronavírusu a možnosť pre približne 14 500 fanúšikov v hľadisku Allianz Arény.Kontinentálny šampionát, ktorý sa mal pôvodne konať v roku 2020, by sa mal po odklade uskutočniť od 11. júna do 11. júla 2021.