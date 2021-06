Slováci odštartujú ME vo futbale v ruskom Petrohrade, hrať budú na štádióne s prezývkou „Pamätník korupcie“

Zväčšená japonská verzia

14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí a poľskí futbalisti začnú svoju púť majstrovstvami Európy v pondelok v ruskom Petrohrade na štadióne, ktorý niektoré ruské zdroje nazývajú Pamätníkom korupcie.Šesťdesiatosemtisícový stánok Krestovskij postavili v rokoch 2007 - 2016 za 600 miliónov eur, ale predpokladá sa, že skutočné náklady presiahli 1,3 miliardy eur.Jeho podobu navrhol Kišo Kurokawa ako zväčšenú verziu Toyota City Stadium, ktorý stojí v japonskej prefektúre Aiči. "Japonský architekt chcel, aby štadión pripomínal kozmickú loď pristávajúcu na brehu Fínskeho zálivu," uviedol poľský web sport.pl.Podľa rovnakého zdroja stavba štadióna Zenitu Petrohrad bola od začiatku problematická. Hneď na úvod sa ukázalo, že posuvná strecha presakovala a v mraze praskala. Preto bolo potrebné vymeniť celý mechanizmus.Štadión Krestovskij sa navyše nachádza na ostrove rovnakého mena, bolo preto potrebné postaviť ďalší most a stanicu metra, čo ovplyvnilo konečné investičné náklady."Pre tieto neustále zmeny v projektovej dokumentácii sa rozpočet zvýšil sedemnásobne oproti tomu, čo sa pôvodne očakávalo. Novinár z lokálneho periodika "Moj Rajon" Sergej Kagiermazov dokonca zistil, že v určitom okamihu výstavby Rusi dokonca použili lacnú pracovnú silu z krajín tretieho sveta vrátane KĽDR," napísali Poliaci."Nevieme, koľko sa toho ukradlo, ale celé Rusko pozná tento štadión aj pod menom Pamätník korupcie. Jeho súčasťou je krytý bazén, vyhliadková terasa či centrum zdravia a krásy. Na druhej strane, fanúšikom kvapká na hlavy voda, lebo strecha presakuje. Gubernátor Petrohradu to vysvetlil tak, že je to chyba kormoránov, ktoré svojimi zobákmi poďobali strechu," uviedol Sergej Kagiermazov.Štadión Krestovskij je viacúčelový a v prípade napríklad hudobných koncertov jeho kapacita stúpne až na 80-tisíc ľudí. V prvom z plánovaných siedmich zápasov Euro 2020 v Petrohrade sa na súboj Rusko - Belgicko (0:3) prišlo pozrieť 26 264 divákov.Podľa odsúhlasených protipandemických opatrení sa stánok mohol zaplniť do 50 percent svojej kapacity, čiže 33 900 divákov.Štadión známy aj ako Gazprom Arena už má za sebou dve veľké medzinárodné futbalové podujatia.V roku 2018 bol jedným z dejísk majstrovstiev sveta vo futbale a ešte o rok skôr sa tam konal Pohár konfederácií FIFA.