ME 2020: Slováci zdolali v otváracom zápase E-skupiny Poľsko 2:1

Slovenskí futbalisti zvíťazili v otváracom zápase E-skupiny majstrovstiev Európy v Petrohrade nad oslabeným Poľskom 2:1. Mužstvo trénera Štefana Tarkoviča sa najbližšie stretne so Švédskom v piatok 18. júna o 15.00 h opäť na Štadióne Krestovskij.

ME vo futbale 2020

E-skupina

Poľsko – Slovensko 1:2 (0:1)

Gazprom Arena (Petrohrad)

Góly:

18 min. – 0:1 W. Szczęsny (vl. gól)

46 min. – 1:1 K. Linetty

69 min. – 1:2 M. Škriniar

Žlté karty: 2 – 1

22. a 62. G. Krychowiak – 20. T. Hubočan

Červené karty: 1 – 0

62. G. Krychowiak (po druhej ŽK)

strely celkovo (na bránu): 17:11 (3:2), rohové kopy: 5:2, ofsajdy: 0:1, držanie lopty (v %): 56 – 44, rozhodcovia: Ovidiu Haţegan – Radu Ghinguleac, Sebastian Gheorghe (všetci Rum.)

Zostavy:

Poľsko: Szczęsny – Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus (74. Puchacz) – Linetty (74. Frankowski), Krychowiak, Klich (85. Moder) – Jóźwiak, Lewandowski, P. Zieliński (85. Swiderski)

Slovensko: Dúbravka – Pekarík (79. Koscelník), Šatka, Škriniar, Hubočan – Haraslín (87. Ďuriš), Kucka, Hromada (79. Hrošovský), Mak (87. Suslov) – Hamšík – Duda (90.+1 Greguš)

Hlavná štatistika zápasu:



Poľsko - Slovensko 1:2 (0:1)



Celkový počet striel: 17:11

Strely na bránu: 3:2

Strely mimo bránu: 10:5

Zblokované strely: 4:4

Strely do konštrukcie brány: 0:1

Rohové kopy: 5:2

Ofsajdy: 0:1

Držanie lopty: 56%:44%

Počet prihrávok: 559:425

Presnosť prihrávok: 84%:83%

Odpískané fauly: 15:13

ŽK: 2:1

ČK: 1:0

Nabehaná vzdialenosť: 104,8 km : 109,4 km

Hlasy po zápase /RTVS/:



Štefan Tarkovič, tréner SR: "Chcel by som pozdraviť všetkých fanúšikov, ktorí nám držali prsty. Sme malá krajina, podaril sa nám takýto husársky kúsok. Chcem sa im poďakovať. Očakávali sme takýto zápas. Prvý polčas bol z našej strany veľmi kvalitný, pripravili sme sa na situácie a zrealizovali sme ich. Eliminovali sme Lewandowského a dali sme gól vďaka Makovi. Mrzí ma, že sme vstúpili do druhého polčasu zle. Ale majú hráčov topkvality. Do zápasu sme sa opäť dostali štandardkou a gólom Škriniara. Záver zápasu bol taký, aký sa dal čakať. Oni hrali vabank a riskovali a som rád, že sme to zvládli víťazne. Toto víťazstvo nám prinesie veľa energie a dúfam, že budeme hrať ešte lepšie."

Marek Hamšík, kapitán SR: "Je to fantázia, nedá sa to opísať. Málokto čakal, že si dnes odnesieme víťazstvo, ale išli sme si za ním. Určite nám pomohlo vylúčenie Krychowiaka, ale vkročiť takto na majstrovstvá Európy je úžasné. Z mojej strany to mohlo byť lepšie, mesiac som nehral zápas a bolo to cítiť. Ale oddreli sme si to a vyhrali sme. Určite nás to nakopne, ale nesmieme mať veľké oči a v ďalších zápasoch si to odmakať ako dnes."

Milan Škriniar, obranca a strelec víťazného gólu SR: "Je to spokojnosť a radosť, že sme tento zápas zvládli do víťazného konca. Ak budeme makať a bojovať ako jeden muž aj ďalej, budeme za to odmenení. Chcem byť lídrom hlavne vzadu a keď k tomu dám ešte gól, je to super."

Ondrej Duda, stredopoliar SR: "Dnes to bolo perfektné, som rád, že Škrinka dal gól a hoci tam mali v závere šance, vydržali sme. Tak to býva, nik nevie ako sa zápas bude vyvíjať, som rád, ako sme to zvládli. Oni chceli v závere viac útočiť, tlačili sa dopredu. Mrzí ma, že sme si hovorili v šatni cez polčas, aby sme si dali pozor prvých desať minút, a inkasovali sme rýchly gól."

Róbert Mak, autor gólu SR: "Bránili sme výborne a to v čom sme silní, brejky, sme aj využili. Bolo to náročné, ale pocity sú fantastické. Viem, že v tomto som silný, v hre jeden na jedného. V kabíne sme si povedali, že sa nesmieme báť a každý musí pridať to, v čom je dobrý."

Jan Bednarek, obranca Poľska: "Kontrolovali sme zápas, držali sme loptu a vytvorili sme si šance, ale neboli sme nemilosrdní - v súperovej i v našej šestnástke. Druhý polčas sme odštartovali veľmi dobre. Hrali sme vo vysokej intenzite, mali sme šance, skórovali sme, no červená karta potom zmenila všetko. Je to ťažké. Musíme si položiť otázku, čo robiť lepšie."

Kamil Jóžwiak, stredopoliar Poľska: "V takýchto momentoch je ťažké nájsť správne slová. Mrzí ma to. Chceli sme odštartovať dobre, ale nepodarilo sa nám to. Ešte sa však nevzdávame."

I. polčas

Slováci začali podľa predpokladov v hlbšom defenzívnom bloku, ale Poliaci z územnej prevahy v úvodnej desaťminútovke vyťažili iba jednu zablokovanú strelu obávaného kanoniera Lewandowského.

Poľský kanonier Robert Lewandowski počas zápasu proti Slovensku na ME vo futbale 2020. Petrohrad, 14. jún 2021. Foto: Jevgenija Novoženina/Pool via AP.

Po 14 minútach sa vpredu osmelil Duda. Z ľavého krídla sa dostal na hranicu šestnástky a predviedol prvý strelecký pokus Slovenska na ME – tesne vedľa pravej žrde poľskej bránky. O štyri minúty neskôr už prišiel prvý slovenský gól. Mak sa z ľavého krídla vrútil do šestnástky cez Bereszynského a s prispením jemného teču Glika, pravej žrde bránky a chrbta brankára Szczesného skóroval – 0:1.

Slovenskí reprezentanti sa tešia z gólu v sieti Poľska v zápase na ME vo futbale 2020, ktorý zariadil Róbert Mak. Petrohrad, 14. jún 2021. Foto: Jevgenija Novoženina/Pool via AP. Slováci dostali krídla a v 26. min sa aktívny Haraslín prekľučkoval do dobrej pozície, ale zakončiť už nestihol. O čosi neskôr Kucka namieril spoza šestnástky nad poľskú bránku. Poliaci zrazu nevedeli, čo majú hrať. Lewandowski bol vpredu odpojený, keďže stred poľa patril Slovákom. V 36. min kapitán Hamšík netrafil bránku spoza šestnástky a stav sa už do konca prvého polčasu nemenil. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín v súboji o loptu s Poliakom Karolom Linettym počas zápasu na ME vo futbale 2020. Petrohrad, 14. jún 2021. Foto: Anton Vaganov/Pool via AP. II. polčas Po prestávke Poliaci skórovali hneď z prvej útočnej akcie. Na loptu z krídla si do šestnástky nabehol Linetty, ktorý pomalou strelou po zemi prekonal Dúbravku – 1:1. Poliak Karol Linetty prekonáva slovenského gólmana Martina Dúbravku počas zápasu na ME vo futbale 2020. Petrohrad, 14. jún 2021. Foto: Kirill Kudriavcev/Pool via AP. Poľskí futbalisti začali vyššie napádať a prevzali iniciatívu. Prišla ďalšia Linettyho, hlavička Glika, ale Slováci sa ubránili. V 62. min sa Poliaci zastavili v rozlete, lebo Krychowiak po faule na Hromadu videl druhú žltú kartu a tým aj červenú. Razom sa zmenil pomer síl a do 7 minút bolo 2:1 pre Slovensko. Lopta sa po rohu Maka dostala k Škriniarovi a šéf defenzívy Slovenska preukázal skvelú orientáciu v šestnástke – pohotovou strelou k pravej žrdi prekonal Szczesného – 1:2. Slovenský reprezentant Milan Škriniar sa teší z gólu v sieti Poľska počas zápasu na ME vo futbale 2020. Petrohrad, 14. jún 2021. Foto: Jevgenija Novoženina/Pool via AP. V závere Slováci upustili od aktívnej hry a nechali Poliakom možnosti na vyrovnanie. Najprv Lewandowski hlavou nenasmeroval loptu na nohu niektorého zo spoluhráčov po rohovom kope a potom Bednarek netrafil bránku. Slováci tesné víťazstvo ubránili, lebo Dúbravka vykryl strelu Swiderského v nadstavenom čase.





