Slováci opäť vyhrali a tešia sa z postupu do štvrťfinále, na domácich ME ďalej vyzvú Azerbajdžancov

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale si na domácich majstrovstvách Európy pripísali už tretí triumf, v stredu večer košickej Steel aréne v osemfinále vyraďovacej časti zdolali Gruzíncov 2:0 a už vo štvrtok večer ich čaká štvrťfinále. V ňom o 20.15 h nastúpia proti výberu Azerbajdžanu."Súper bol veľmi nepríjemný, išlo o behavých futbalistov, ktorí v tom našom spôsobe hry vedia spôsobiť komplikácie. Ale zvládli sme to a to dokonca bez inkasovaného gólu,“ zhodnotil tréner slovenského výberu Ladislav Borbély podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu malého futbalu."Teraz nás čaká Azerbajdžan, s ktorým sme nedávno v príprave už hrali. Prehrali sme síce 1:2, ale vieme, čo nás čaká, takže sa opäť budeme veľmi podrobne pripravovať. Bude to ale zaujímavé. Herakleitos z Efezu povedal: Nestúpaj dvakrát do tej istej rieky. Dúfam, že ani my do nej nestúpime znova a zvládneme to tentoraz víťazne," doplnil.V prvom polčase v slovenskom tíme skóroval Dušan Dzíbela , v závere pridal poistku Adam Bombicz."Postup do štvrťfinále je veľká vec. Som rád, že sme dali ten prvý gól, o to viac, že išlo o nacvičenú akciu. Vymysleli sme to deň pred zápasom a fungovalo to skvele. Gól ma teší, ale išlo o tímovú akciu, takže to patrí všetkým. Gruzínci neboli ľahký súper. Boli veľmi behaví, povedal by som, že až takí gumení. Uvidíme, o čom bude zápas s Azerbajdžanom vo štvrťfinále. No znova očakávame behavý prístup, takže musíme dať do toho všetko," povedal po stretnutí Dzíbela.Autora druhého presného zásahu slovenského tímu hnevá, že za oslavu gólu dostal druhú žltú kartu a duel nedohral, chýbať bude aj vo štvrťfinále."Teším sa z víťazstva aj gólu, ale hnevá ma tá červená karta. Druhú žltú som dostal za to, že som sa na mantineli radoval s divákmi. Neviem, či je to na žltú kartu. Každopádne som rád, že po remíze s Talianskom, po ktorej nás všetci kritizovali, sme ukázali, že máme kvalitu a vieme vyhrávať zápasy aj so silnejšími súpermi. Gruzínsko bolo jeden z najlepších tímov na tomto turnaji. Všetko sú to futsalisti. Ja ich veľmi dobre poznám. No napriek tomu sme ich pustili možno iba do dvoch šancí. A to je veľká vec. Azerbajdžan nebude o nič ľahším súperom. Musíme sa znova takticky pripraviť. Určite budeme mať video a vytvoríme si taktiku, ktorá eliminuje súpera," poznamenal Bombicz. V súboji sa tiež zranili Slováci Jaroslav Repa a Lukáš Janič.