Exprezident FIFA Blatter nedokázal vypovedať na švajčiarskom federálnom súde, zhoršil sa mu zdravotný stav

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Niekdajší dlhoročný prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter mal v stredu vypovedať na švajčiarskom federálnom súde v meste Bellinzona vo veci podvodov a iných trestných činov, ktorých sa dopustil spolu s bývalým šéfom európskeho futbalu Michelom Platinim. Zhoršený zdravotný stav však 86-ročnému funkcionárovi nedovolil posadiť sa na lavicu svedkov a čeliť otázkam žalobcu."Necítim sa dobre. Mám také problémy, ktoré prídu a potom hneď odídu. Nemôžem poriadne dýchať. Momentálne sa necítim byť schopný absolvovať vypočúvanie. Dúfam, že zajtra na tom budem lepšie," ospravedlnil sa Blatter, ktorý nedokázal ani nahlas rozprávať.Počas pojednávania si tiež vyžiadal prestávku a na krátky čas opustil súdnu sieň. Znova sa pokúsi vypovedať vo štvrtok, na rovnaký deň má naplánované vypočúvanie aj Platini.Na súde sa Blatter zdrží každý pracovný deň iba dopoludnia pre jeho zhoršený zdravotný stav. Pred 18 mesiacmi absolvoval operáciu srdca, po ktorej bol v umelom spánku.Vypočúvanie pred senátom švajčiarskeho federálneho súdu zloženého z troch sudcov bude trvať do 22. júna. Verdikt by mal súd vyniesť 8. júla, obom obvineným funkcionárom hrozí až päť rokov za mrežami.Súdny proces je výsledkom trestného konania, ktoré sa týka platby vo výške 2 miliónov eur. Tú FIFA vyplatila bývalému šéfovi Európskej futbalovej únie (UEFA) Platinimu v roku 2011 za poradenské služby pre Blattera ešte z rokov 1998-2002. Práve Blatter vydal pokyn k úhrade faktúry. FIFA si nárokuje späť peniaze, o ktoré pri tomto podvode prišla."Platbu sme nikdy neschválili. Je jasné, že aj federácia utrpela stratu - ukradli 2 milióny eur," vyhlásila na súde právna zástupkyňa strešnej organizácie svetového futbalu Catherine Hohl-Chiraziová.Blattera obvinili z podvodu, zlého hospodárenia, sprenevery finančných prostriedkov FIFA a falšovania dokumentov v čase, keď bol jej prezidentom. Platiniho obvinili z podvodu, sprenevery, falšovania a ako spolupáchateľa údajného Blatterovho zlého hospodárenia.FIFA po prevalení aféry oboch dištancovala z pôsobenia vo futbale, no Platini má po úspešnom odvolaní sa na Športovom arbitrážnom súde (CAS) od októbra 2019 uvoľnenú činnosť.