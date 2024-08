Slováci opúšťajú Paríž s jedinou medailou, ide o najmenej úspešné hry v ére samostatnosti

Francúzi a Briti ako príklady pre Slovensko

Slováci v Top 10 výsledkov na hrách XXXIII. olympiády v Paríži:

3. miesto: Matej Beňuš (vodný slalom / C1)

4. miesto: Vanesa Hocková (streľba / skeet)

4. miesto: Anna Karolína Schmiedlová (tenis / dvojhra)

4. miesto: Zuzana Paňková (vodný slalom / C1)

5. miesto: Richard Tury (skejtbording / street)

6. miesto: Jakub Grigar (vodný slalom / K1)

6. miesto: Jakub Grigar (vodný slalom / kajak kros)

6. miesto: Danka Barteková (streľba / skeet)

9. miesto: Márius Fízeľ (džudo / nad 100 kg)

9. miesto. Eliška Mintálová (vodný slalom / K1)

10. miesto: Patrik Jány (streľba / ľubovoľná malokalibrovka 3x 40)

10. miesto: Tajmuraz Salkazanov (zápasenie / voľný štýl do 74 kg)





11.8.2024 (SITA.sk) - Dovedna 27 štartujúcich športovcov, jedna bronzová medaila kanoistu Mateja Beňuša a ďalších 11 umiestnení v Top 10. Taká je reč čísel v súvislosti s účinkovaním Slovákov na olympijských hrách v Paríži Pri pohľade na cenné kovy ide o najmenej úspešné OH v ére samostatnosti, doterajším minimom boli tri medaily z OH 1996 v Atlante (1-1-1). Je potrebné spomenúť aj to, že vzhľadom na náročné kvalifikačné kritériá je stále ťažšie sa dostať pod päť kruhov a pre viacero Slovákov bol veľký úspech už len to, že sa prebojovali do Paríža."Po návrate na Slovensko budeme musieť s Ministerstvom cestovného ruchu a športu pripraviť stretnutie s jednotlivými zväzmi a ešte na jeseň hľadať východiská, ako sa pripraviť nielen na OH 2028 v Los Angeles, ale aj smerom k Brisbane 2032. Potrebujeme hľadať riešenie v dlhodobom horizonte," uviedol generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Liba v sobotu na tlačovej konferencii slovenskej výpravy priamo v dejisku OH.Podľa neho by príkladom pre Slovákov mohli byť Francúzi či Briti."Keď sa Francúzi dozvedeli o tom, že budú organizovať OH, vytvorili veľký motivačný priestor pre športové zväzy. Do športu dali, samozrejme, veľa peňazí, ale potom sa snažili motivovať svojich športovcov, aby pri prezentácii svojej krajiny v domácom prostredí boli pripravení tak, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Keď sa dnes pozeráme na výkony francúzskeho olympijského tímu, sme presvedčení o tom, že sa im to podarilo a ten trend bude trvať dlho. Rovnaký scenár bol aj pri OH v Londýne s Britmi a v podobnom rozsahu musíme naštartovať aj my to, aby sa šport stal motivačným faktorom, aby športovalo omnoho viac detí či mládeže a aby to bola prirodzená voľba. Šport je totiž už pomaly niečo, čo na Slovensku vnímame len veľmi okrajovo," doplnil Liba.V Paríži obsadili štvrtú priečku skeetarka Vanesa Hocková , tenistka Anna Karolína Schmiedlová aj kajakárka Zuzana Paňková . Piaty bol skejtbordista Richard Tury , šiesta ďalšia skeetarka Danka Barteková a dvakrát aj kajakár Jakub Grigar . Všetci títo slovenskí športovci boli blízko zisku medaily, ktorá bola v ich prípade naozaj reálna."Myslím si, že naše výsledky boli vzhľadom na možnosti dobré. Často sa stalo, že len málo chýbalo k tomu, aby namiesto štvrtej priečky bola z toho medaila. Športovci robili, čo mohli. Viktória Forsterová dosiahla tohtosezónne maximum v behu na 100 metrov a Gabriela Gajanová prekonala dlhoročný slovenský rekord v behu na 800 m. Je mi trocha ľúto výsledkov v streľbe, kde sme mali najvyššie ambície," uviedol vedúci výpravy Roman Buček Aj podľa neho je potrebná zmena prístupu v príprave športovcov."Ochota rodičov dávať deti na šport je naďalej veľká, ale často sa stáva, že nechcú, aby sa z nich formovali vrcholoví športovci. Prechod od masového športu k vrcholovému si vyžaduje špecifický prístup," poznamenal Buček.