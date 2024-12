Slováci plánujúci zimnú dovolenku mieria prevažne do hôr, väčšina z nich však využíva rôzne druhy zliav

8.12.2024 (SITA.sk) - Až 55 % Slovákov v tomto roku neplánuje zimnú dovolenku . Avšak tí, ktorí sa ju rozhodli tráviť, mieria prevažne do slovenských hôr. Najnovší prieskum 365.bank ukazuje, že viac ako 70 % tých, ktorí dovolenku plánujú, sa chystá stráviť ju na Slovensku a veľká väčšina z nich využíva rôzne druhy zliav. Až 90 % dovolenkárov totiž optimalizuje výdavky prostredníctvom zliav na ubytovanie, atrakcie, či vstupy do aquaparkov.Podľa prieskumu sa slovenský cestovný ruch postupne vracia na úroveň pred pandémiou COVID-19. Od januára do septembra 2024 navštívilo zariadenia takmer 4,6 milióna hostí, čo signalizuje dvojpercentný medziročný nárast návštevnosti."Rovnako ako v lete, tak aj počas zimnej sezóny je hlavným dôvodom využívania zliav úspora peňazí," uviedla hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková Dovolenkári sú ochotní minúť na zimný relax najčastejšie 201 až 500 eur, pričom 51 % preferuje platbu kartou. "Plánované zvýšenie DPH na 23 % v roku 2025 ovplyvní výber a plánovanie dovoleniek," dodala Gáliková s tým, že 40 % opýtaných bude viac sledovať ceny a zľavy, a 15 % plánuje cestovať menej.Zber dát sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos od 13. do 15. novembra na vzorke 1 030 respondentov.