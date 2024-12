Sýrski povstalci dobyli Damask, prezident al-Asad utiekol z krajiny – FOTO

Prezident zvrhnutý, väzni prepustení

Sýrsky vodca opustil mesto

„Boh je veľký“

Zahanbujúci vývoj situácie

USA nebude zasahovať

8.12.2024 (SITA.sk) - Blesková ofenzíva sýrskych povstalcov vyvrcholila v nedeľu nadránom ich príchodom do hlavného mesta Damask a pádom vlády. Značí to ohromujúci koniec 50-ročnej vlády rodiny al-Asadovcov.Sýrska štátna televízia odvysielala vyhlásenie skupiny mužov, ktorí tvrdili, že prezident Baššár al-Asad bol zvrhnutý a všetci zadržaní vo väzniciach prepustení. Muž, ktorý čítal vyhlásenie, povedal, že vyzývajú všetkých opozičných bojovníkov a občanov, aby zachovali štátne inštitúcie „slobodného sýrskeho štátu“.Sýrsky premiér Muhammad Ghazí Džalálí oznámil, že vláda je pripravená „podať ruku“ opozícii a odovzdať svoje funkcie prechodnej vláde.Niekoľko hodín predtým opozičná informačná skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) , ktorá sídli v Spojenom kráľovstve, uviedla, že al-Asad opustil Sýriu a urobil tak ešte predtým, ako povstalci dobyli Damask.Štátna televízia v Iráne, ktorý je jedným z podporovateľov al-Asadovho režimu, s odvolaním sa na televíziu Al-Džazíra uviedla, že sýrsky vodca opustil hlavné mesto.Vláda jeho neprítomnosť nekomentovala, premiér však v nedeľu pre saudskoarabskú televíziu Al-Arabíja povedal, že nevie kde je a rovnako nevie, kde je minister obrany. Podľa neho stratili kontakt v sobotu v noci.V Damasku sa medzičasom zišli davy ľudí, aby sa modlili v tamojších mešitách a oslavovali na námestiach. Tam skandovali heslá ako „Boh je veľký“ alebo protiasadovské slogany a trúbili klaksónmi áut.Na niektorých miestach bolo počuť aj oslavné výstrely. Vojaci a policajti opustili svoje stanovištia a utiekli. Do sídla ministerstva obrany vtrhli ľudia, aby rabovali.Povstalcom trvalo dostať sa do Damasku 10 dní a medzičasom obsadili veľké mestá ako Homs, Aleppo alebo Hamá. Opozičné frakcie vedie islamistická skupina Haját Tahrír aš-Šám, ktorá je považovaná za teroristickú organizáciu.Povstalci prakticky nečelili odporu sýrskej armády, ktorá sa medzičasom stiahla z veľkej časti južnej Sýrie a nechala mnoho oblastí pod kontrolou opozičných bojovníkov.Pre Baššára al-Asada, ktorý Sýrii vládol od smrti jeho otca Háfiza al-Asada v roku 2000, je to zahanbujúci vývoj situácie. Zatiaľ čo povstalci bleskovo postupovali, on bol vo veľkej miere bol odkázaný na seba, keďže sú jeho spojenci, najmä Rusko, Irán a Hizballáh, zaneprázdnení vlastnými konfliktmi.Na dianie v Sýrii v sobotu reagoval novozvolený americký prezident Donald Trump , ktorý vyhlásil, že Spojené štáty by sa mali vyvarovať vojenskej intervencie v Sýrii. Poradca úradujúceho prezidenta J oea Bidena pre národnú bezpečnosť zase povedal, že Washington nemá v úmysle zasahovať do diania v krajine.Osobitný vyslanec Organizácie Spojených národov Geir Pedersen v sobotu vyzval na urgentné rokovania v Ženeve s cieľom zabezpečiť „riadny politický prechod“ v Sýrii.