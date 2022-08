Slováci po ďalšom debakli na MS v hokeji do 20 rokov končia, Česi im v zápase s Lotyšmi nepomohli (foto+video)

"Smrteľné" vylúčenia Slovákov

15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa nepredstavia vo vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v kanadskom Edmontone. V nedeľňajšom záverečnom dueli A-skupiny podľahli Fínom vysoko 3:9 a keďže Lotyši zvíťazili nad Čechmi 5:2, práve oni na úkor Slovákov postúpili do štvrťfinále z tretieho miesta.Česi obsadili štvrtú pozíciu rovnako so štyrmi bodmi a Slováci poslednú piatu s dvoma bodmi. Medzi najlepšiu osmičku sa na MSJ neprebojovali prvýkrát po deviatich rokoch."Bolo pre nás doslova smrteľné mať toľko vylúčení. Chceli sme uspieť, ale mať proti Fínom toľko trestných minút a dostať z toho päť gólov, to je neodpustiteľné," povedal tréner Ivan Feneš pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja. Slováci dohrávali duel bez vylúčeného Adama Sýkoru, celkovo nazbierali až 37 trestných minút a päťkrát inkasovali v oslabení. O góly slovenského tímu sa postarali Peter Repčík Servác Petrovský a Libor Nemec. Šimon Latkóczy striedal po druhej tretine za stavu 2:6, zápas dochytal Tomáš Boľo. Obaja čelili spolu 46 strelám, Slováci ich vyslali 16.Feneš zhodnotil účinkovanie slovenskej dvadsiatky na MSJ 2022 , na ktorých triumfovala len raz a aj to po samostatných nájazdoch v zápase proti Lotyšsku: "Duel proti Čechom sme mali výborne rozohraný, ale nezvládli sme ho. Súboj proti Kanade bol úplné hokejové fiasko. Lotyši zase ukázali, že si zaslúžili dostať divokú kartu na turnaj, lebo hrali taký hokej, aký sme mali hrať my - s maximálnou bojovnosťou a obetavosťou. Stačilo im to na Čechov a skoro aj na nás.""Niekedy je realita krutá a bolí. Pre nás sa turnaj končí a určite je čas na zamyslenie sa a analyzovanie, prečo sme zlyhali. Rozhodli o tom naše výkony, nebolo to o súperoch. Na tomto šampionáte sme hrali katastrofálne. Bolo tam veľa chýb, ktoré sa na takomto turnaji nemôžu stávať. Do budúcna sa dá zmeniť veľa vecí, na ktorých treba popracovať. Musíme sa pozrieť pravde do očí a urobiť všetko pre to, aby sa niečo také neopakovalo. Máme naozaj malú hráčsku základňu. Veľa hráčov tu chýbalo a možno nás to stálo lepšie umiestnenie, ale taká je realita. Mali sme tu hráčov, ktorí sa mohli ukázať a konfrontovať s tými najlepšími na svete. Vidíme, že je to asi málo," dodal Feneš."Myslím si, že všetci sa cítime hrozne a dá sa povedať, že si to zaslúžime. Mali sme to vo vlastných rukách, ale taký je hokej. Sme sklamaní z toho, ako to dopadlo. Čo sa týka zápasu proti Fínom, s takými faulami sa nedá hrať na medzinárodnej úrovni a už vôbec nie na majstrovstvách sveta. Odpykali sme si to a podľa toho sme aj dopadli. Problémy sme mali v ofenzíve aj v defenzíve. V prvých zápasoch sme sa trápili," zhodnotil nevydarený turnaj v Edmontone kapitán slovenského tímu Rayen Petrovický.