Volko postúpil na ME v Mníchove do semifinále stovky mužov, Forsterová skončila už v rozbehu (video)

Volko má za sebou dobré preteky

Forster sa ušlo posledné miesto

15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Elitný slovenský šprintér Ján Volko bez problémov postúpil na majstrovstvách Európy v nemeckom Mníchove do utorkového semifinále na hladkej stovke. Dvadsaťpäťročný Bratislavčan sa stal víťazom prvého rozbehu výkonom 10,22 s, čo je jeho tohtosezónne maximum, za osobným rekordom spred štyroch rokov zaostal o 15 stotín sekundy.Druhý rozbeh vyhral Švajčiar Pascal Mancini (10,24 s) a tretí Ír Israel Olatunde (10,19 s). Tri semifinálové behy na 100 m muži sú na programe v utorok 16. augusta od 20.05 h. Atletické ME v Mníchove sú súčasťou spoločných Európskych šampionátov."Keď vidím čas, ktorý sa mi podarilo zabehnúť, usudzujem z toho, že to boli z môjho pohľadu dobré preteky. Splnil som svoj cieľ a teraz je môj ďalší osud v Božích rukách. Pred štartom som bol dosť nervózny, pretože na veľkom podujatí som súťažil po dlhšom čase. Na druhej strane som sa však na tieto preteky veľmi tešil. V letnej sezóne nešlo všetko hladko – musel som bojovať so zranením, ale už by to malo byť v poriadku. Dnešok pre mňa dopadol veľmi dobre,“ cituje Volka oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ) s odvolaním sa na vyjadrenie pre organizátorov podujatia.Na 100 m žien sa nedarilo Viktórii Forsterovej , ktorá v prvom rozbehu skončila na poslednej 8. priečke výkonom 11,72 s, jej osobný rekord z júna 2022 má hodnotu 11,46 s. Už po dobehnutí do cieľa vedela, že postup jej ujde.V pondelok bude v Mníchove v hre ešte jeden reprezentant SR. Šimon Bujna bude o 19.16 h na 400 m mužov súčasťou tretieho rozbehu.