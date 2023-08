Slováci podávajú najvyššie stávky na Matoviča a jeden vsadil proti Republike až päťcifernú sumu

Kurzy na volebný výsledok

Výšku kurzov ovplyvňujú prvé stávky

24.8.2023 (SITA.sk) - Slováci podávajú najvyššie stávky na lídra hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča a proti hnutiu Republika. Stávková kancelária Fortuna v úvode zaznamenala na Matoviča najvyššie tisícové stávky, ktorého kurz je 80.00.Ako ďalej informoval riaditeľ oddelenia bookmakingu z Fortuny Juraj Zvonár, našiel sa aj stávkujúci, ktorý stavil päťcifernú sumu na to, že hnutie Republika získa menej ako 8,51 percenta hlasov v septembrových parlamentných voľbách.Vo Fortune sú najväčšími favoritmi na nového predsedu vlády s vyslovenou dôverou predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico s kurzom 2,20 a šéf hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka s kurzom 2,65.Na treťom mieste je líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini, na ktorého bol vypísaný kurz 4,10. V súčasnosti Fortuna registruje už tisícky stávok a predpokladá, že ich počet bude s blížiacimi sa voľbami rapídne stúpať.Podľa Zvonára vyzerajú kurzy na volebný výsledok politických strán podobne ako pri stávkach na premiérov, prvou je Smer-SD nasledovaný PS a Hlasom-SD.„Na porovnanie, pri minulých parlamentných voľbách Fortuna registrovala viac ako 22-tisíc tiketov, pričom najviac ľudia stávkovali na Smer-SD, OĽaNO bolo druhé v poradí. Najvyššia výhra na víťazstvo OĽaNO bola viac ako 15-tisíc eur,“ ozrejmil Zvonár.Ten ďalej priblížil, že najdôležitejším faktorom pre tvorbu kurzovej ponuky na voľby sú prieskumy, a dodal, že kandidátne listiny v podstate nemajú žiaden vplyv. Doplnil, že do úpravy kurzov vstupujú aj škandály a aktuálne kauzy, ktoré stávková kancelária berie do úvahy a podľa závažnosti na ne pri kurzoch reaguje.„V zásade platí, že prvotné kurzy na spoločenské udalosti, akými sú napríklad voľby, dlho nevydržia. Výšku kurzov výrazne ovplyvňujú aj prvé stávky, najmä tie za vyššiu sumu,“ tvrdí Zvonár.Riaditeľ oddelenia bookmakingu z Fortuny tvrdí, že väčšina stávkarov si staví za menšie množstvo peňazí len pre zábavu, no nájdu sa aj takí, ktorí sa sústredia na dlhodobé a spoločenské stávky za vyššie sumy a často sú aj úspešní.