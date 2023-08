Strana MySlovensko chce v prípade úspechu presadiť zásadné zmeny v parlamente

Zníženie počtu poslancov

Nereálne šance

24.8.2023 (SITA.sk) - Politická strana MySlovensko chce v prípade úspechu v septembrových parlamentných voľbách presadiť niekoľko zmien v Národnej rade SR Navrhujú zrušiť možnosťsa hlasovania, poslanec tak bude mať len dve možnosti – hlasovať za alebo proti predloženému návrhu. Plat zákonodarcov by sa podľa strany mal odvíjať od účasti na hlasovaniach.Taktiež chcú zmeniť počet poslancov v pléne, namiesto 150 by v poslaneckých laviciach sedelo len 101. Predseda politického startupu kandidujúceho pod číslom 14 a líder jeho kandidátky Štefan Panenka tvrdí, že tieto riešenia by zamedzili chaosu v parlamente.„Prijmeme tri jednoduché pravidlá, ktoré zamedzia obštrukciám a hrám v neprospech Slovenska. Znemožnenie týchto hier zníži náklady štátu a presvedčia poslancov, že pre občanov Slovenska jednoducho musia pracovať. V zastupiteľskej demokracii je pre stranu MySlovensko samozrejmosť, aby voliči vedeli názor svojho voleného kandidáta pri každom jednom hlasovaní," tvrdí Panenka.Z posledných prieskumov však vyplýva jednoznačná skutočnosť. A to, že subjekt MySlovensko nemá reálne šance dostať sa do parlamentu.