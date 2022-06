Slováci postúpili na MS hráčov do 20 rokov. Stal sa zázrak, tím porazil individuality, povedal tréner Rusnák

V utorňajšom zápase o konečné piate miesto na domácich majstrovstvách Európy zdolali v Trnave rovesníkov z Rakúska 1:0 gólom Samuela Kopáska zo 64. minúty.

Rovnakým pomerom Slováci zdolali Rumunov v treťom zápase skupinovej časti, v predošlých stretnutiach podľahli Francúzom (0:5) a Talianom (0:1) bez streleného gólu. Na MS hráčov do 20 rokov sa Slováci predstavia celkovo druhýkrát a prvý raz po 20 rokoch.

Hlasy po zápase: ( Zdroj: RTVS):

"Mali skvelý prechod do útoku aj do obrany, boli dobrí v súbojoch. Myslím si, že sme ich v tom predčili a to bol kľúč. Nielen ten gól, ale celkovo víťazstvo je dobrý impulz. Dostali sme sa do zápasu, boli sme na koni a oni tiež. Bol to súboj buď-alebo. Sen o postupe na MS sme si splnili, nemôže to byť krajšie.""Vedeli sme o kvalite Rakúšanov, že sú silní. Museli sme byť koncentrovaní a kompaktní počas celého zápasu, čo si myslím, že nám vychádzalo. V prvom polčase nás trochu zatlačili, ale stále sme boli sebavedomí a verili sme si, že ten zápas zvládneme. Je to neopísateľná emócia. Podarilo sa nám niečo, čo sa ešte nikomu nepodarilo a ešte v takomto zápase, kde sme bojovať a ísť na dno svojich síl. Chutí to výborne.""Stal sa zázrak. Bolo to ubojované, ale dosiahli sme svoj cieľ a sen. Hráči mali už pred zápasom toho dosť, dnes išli ešte hlbšie ako na dno svojich síl. Patrí im za to veľká vďaka, stalo sa niečo neskutočné. Vieme hrať aj lepšie. Vedeli sme, čo nás čaká, kde majú silné stránky. Samozrejme, majú aj Demira, ktorý je neskutočný hráč. Tím dnes porazil individuality. Môžem sľúbiť, ze na MS bude toto mužstvo vyzerať oveľa lepšie. Určite sa môžeme posilniť, máme tu 5-6 mladých hráčov, chýbali nám hráči vpredu. Myslím si, že na Slovensku môže za rok niekto vyskočiť. Som presvedčený o tom, že na MS postavíme mužstvo, ktoré bude konkurencieschopné."V prvom semifinále Angličania zvíťazili v Senci nad Talianmi 2:1 a stali sa prvými finalistami na turnaji. V druhom semifinále hrajú od 20.00 h v Dunajskej Streden výbery Francúzska a Izraela. Všetci semifinalisti a Slováci majú zabezpečený postup na svetový šampionát.