Do Siene slávy NHL uvedú dvojičky Daniela a Henrika Sedinovcov, Daniela Alfredssona aj Roberta Luonga

28.6.2022 (Webnoviny.sk) -Luongo aj Sedincovi sa do dvorany dostanú hneď na prvý pokus. "Celé si to ešte viac užijem, keďže súčasťou všetkého budú aj Sedincovi," prezradil Luongo, ktorý s dvojičkami zo Švédska pôsobil vo Vancouveri Canucks v rokoch 2006 až 2014."Bude to skutočne neuveriteľný zážitok. A najlepšie na tom celom bude, že tam budem s dvoma mojimi najobľúbenejšími spoluhráčmi a dvoma najlepšími osobami, aké poznám v Danielovi a Henrikovi," dodal.Štyridsaťtriročný rodák z Montrealu kariéru v NHL strávil v kluboch Florida Panthers a Vancouver Canucks, no 24 štartov mal aj za New York Islanders . V profilige odchytal 1044 duelov, viac ich absolvoval iba legendárny Martin Brodeur. V štatistikách je štvrtý v počte víťazstiev (489).Daniel a Henrik Sedinovci, ktorí sú o dva roky mladší ako Luongo, strávili v organizácii Canucks celú zámorskú kariéru. Dvojičky sa do profiligy dostali cez draft nováčikov v roku 1999, Canucks si ich vybrali v 1. kole z 2. a 3. miesta."Náš cieľ bol vždy byť čo najlepšími hráčmi, pričom sme pomáhali jeden druhému. Bratská súťaživosť nás posúvala vpred. Každý deň som chcel byť lepší ako Henrik, tak to bolo odmalička," povedal Daniel Sedin podľa oficiálneho webu nhl.com.Bratia Sedinovci v NHL dosiahli mnoho rekordov a získali viacero trofejí, no tú najcennejšiu - Stanleyho pohár - kanadskému Vancouveru získať nepomohli.Do Siene slávy zámorskej hokejovej NHL uvedú aj ďalšieho spoluhráča Sedinovcov - Daniel Alfredsson s nimi hrával vo švédskej reprezentácii a spolu získali olympijské zlato v Turíne 2006 či striebro v Soči 2014.Alfredsson v NHL hral za Ottawu Senators a Detroit Red Wings, celkovo nazbieral 1246 štartov a v nich 1157 bodov (444+713)."Je pre mňa veľkou cťou, že ma uvedú do tejto dvorany. Mal som šťastie, že som mohol tento šport vykonávať a živiť sa ním. Užíval som si to," zhodnotil bývalý švédsky útočník.Riikka Sallinenová sa stane prvou fínskou hokejistkou v Sieni slávy zámorskej hokejovej NHL. V najvyššej domácej súťaži nazbierala v 227 dueloch až 514 bodov (240+274).Vo farbách národného tímu Fínska sa vo veku 44 rokov stala najstaršou hokejistkou, ktorá získala olympijskú medailu, keď bola súčasťou bronzového výberu na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.Herbert Henry Carnegie v NHL nepôsobil, no v Kanade hrával v Quebec Senior Hockey League (QSHL). Kariéru ukončil v roku 1952 a odvtedy až do smrti v marci 2012 vo veku 92 rokov sa podieľal na rozvoji hokeja v Kanade. Založil hokejovú školu a venoval sa výchove mladíkov.