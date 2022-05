Slováci považujú pomoc voči zdražovaniu za nedostatočnú, nespokojní sú najmä voliči opozície

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vládnu pomoc pre ľudí voči zdražovaniu považuje za nedostatočnú takmer 77 % Slovákov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra AKO uskutočnila pre reláciu Na hrane televízie JOJ. Prieskum sa konal od 10. do 16. mája 2022 na vzorke 1 000 respondentov.Za dostatočnú ju označila iba necelá pätina opýtaných a viac ako 4 % respondentov nevedelo alebo nechcelo na otázku odpovedať.Za dostatočnú považujú pomoc zo strany vlády najčastejšie ženy, vzdelaní a ľudia s vekom 66 a viac rokov. Čo sa týka regiónov, sú to obyvatelia Bratislavského, Banskobystrického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Ide pritom o voličov strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Naopak, za nedostatočnú ju považujú častejšie ľudia vo veku 50 až 65 rokov, s nízkym vzdelaním, obyvatelia Žilinského, Košického a Trenčianskeho kraja a voliči strán Republika