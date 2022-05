Reštaurácie McDonald’s v Rusku odkúpi držiteľ licencie, dá im nový názov

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Americká firma McDonald's prevádzkujúca sieť reštaurácií má kupca pre svoje reštaurácie v Rusku. Spoločnosť informovala, že doterajší držiteľ licencie Alexander Govor, ktorý prevádzkuje 25 reštaurácií na Sibíri, súhlasil s kúpou 850 ruských reštaurácií McDonald’s a ich prevádzkovaním pod novým názvom. Predajnú cenu neprezradila.Govor, ktorý má licenciu od roku 2015, tiež súhlasil so zachovaním 62-tisíc ruských zamestnancov McDonald’s najmenej dva roky za rovnakých podmienok. Súhlasil aj s vyplácaním miezd firemných zamestnancov McDonald's až do ukončenia predaja.Prvú reštauráciu McDonald's v Rusku otvorili v centre Moskvy pred viac ako tromi desaťročiami, krátko po páde Berlínskeho múra. Spoločnosť začiatkom marca uviedla, že svoje reštaurácie v Rusku dočasne zatvára, ale naďalej vypláca zamestnancom mzdy. V pondelok oznámila, že všetky svoje prevádzky v Rusku predá, no možnosť návratu nechala otvorenú. Rozhodnutie firmy odísť z Ruska nasleduje po tom, ako svoje pôsobenie v krajine prerušili alebo zastavili aj iné veľké americké firmy, napríklad Coca-Cola, Pepsi a Starbucks.