Slováci pred pandémiou Covid-19 zrušili tisíce živností, analytička očakáva ešte horšie výsledky

Pandémia sa ešte neprejavila

Trend je jednoznačný

10.6.2020 - Počas prvých štyroch mesiacov tohto roka zrušili Slováci takmer 17-tis. živností. Je to tretina z celkového počtu zrušených živností za celý minulý rok, keď ich na Slovensku zaniklo rekordne veľa. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.„Vlani zaniklo najviac živnostenských oprávnení za posledných päť rokov, celkovo 52 628, čo bolo takmer o 10-tis. viac, ako na konci roku 2018. Tento rok očakávame ešte horší, čo naznačujú čísla za prvé mesiace,“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.Najvyšší počet živnostenských oprávnení bol uzatvorený v prvých dvoch mesiacoch aktuálneho roka. V januári 5 726 a vo februári 4 231.„K počtu štyritisíc ukončených živností sme sa priblížili aj v marci, apríl len tesne prekročil hranicu troch tisícov. Na týchto dátach ešte neevidujeme pandémiu koronavírusu, avšak očakávame, že jej dosah sa prejaví na číslach v nasledujúcom období,“ doplnila Štěpánová.O tom, že prvé mesiace tohto roka ešte neodzrkadľujú reálny dopad ochorenia Covid-19 na ekonomike Slovenska, dokazujú podľa Bisnode aj dáta založených živností. Od januára do konca apríla ich vzniklo celkovo 18 067. Napriek tomu že v sledovanom období vzniklo viac živností, ako zaniklo, trend je jednoznačný.„Počty nových fyzických osôb rastú výrazne pomalšie, ako ich ubúda. Za posledných päť rokov totiž klesol celkový počet oprávnení o 20-tis.,” zhodnotila analytička.Bisnode je líder v dátach a analytike. Zamestnáva viac ako 2 100 pracovníkov v 19 krajinách Európy. Používa analytiku a skóringové modely, vďaka ktorým predpovedá zákaznícke správanie či poskytuje detailné informácie.