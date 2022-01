Slováci prehrali mimoriadne dôležitý súboj a Rusom podľahli vysoko, domáce ME sa tak pre nich skončili

Na postup potrebovali aspoň šesť gólov

Rusi viedli väčšinou dvojciferným rozdielom

Najlepším strelcom bol Prokop



Majstrovstvá Európy hádzanárov 2022 - Slovensko a Maďarsko

F-skupina (Košice):

Slovensko - Rusko 27:36 (9:19)

Zostava a góly SR: Paul, Žernovič - Prokop 8, T. Urban 7, Smetánka 3, Rábek, Slaninka a Hniďák po 2, Péchy, Briatka a Potisk 1, Hruščák, Macháč, Ďuriš, Kalafut, Mikita.

Vylúčenia: 4:0, pok. hody: 0 - 3/2.



Litva - Nórsko - hrá sa o 20.30 h



Tabuľka F-skupiny:

1. Rusko 3 3 0 0 88:76 6

2. Nórsko 2 1 0 1 57:48 2

3. Slovensko 3 1 0 2 83:97 2

4. Litva 2 0 0 2 53:60 0





17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hádzanárov na majstrovstvách Európy, ktoré Slováci organizujú spolu s Maďarmi, končí svoje pôsobenie už po základnej F-skupine v Košiciach. Zverenci trénera Petra Kukučku po úvodnej vysokej prehre s Nórmi 25:35 a triumfe nad Litovčanmi 31:26 podľahli v pondelok výberu Ruska o deväť gólov 27:36 (9:19) a už nemajú šancu postúpiť do hlavnej časti.Do bratislavskej II. skupiny z Košíc idú Rusi a spolu s nimi aj Nóri alebo Litovčania, rozhodne o tom večerný súboj Litva - Nórsko. V závislosti od tohto výsledku bude známe aj konečné umiestnenie Slovákov v skupine.Slováci hrali mimoriadne dôležitý súboj, v ktorom v prípade očakávaného večerného triumfu Nórov nad Litovčanmi potrebovali na istotu postupu aspoň šesťgólový triumf, začali presným zásahom Jakuba Prokopa, no to bolo v tomto zápase naposledy, keď domáci viedli.Rusi vzápätí otočili na 2:1 vo svoj prospech a dovolili slovenskému tímu vyrovnať na 2:2 gólom Tomáša Urbana, potom však už iba viedli a postupne svoj náskok navyšovali, prvom polčase až na 10 gólov - 17:7, 18:8 aj 19:9.Po zmene strán ruský výber odskočil až na rozdiel štrnástich zásahov (24:10), a aj keď potom slovenskí hádzanári zmiernili manko na favorita, Rusko viedlo väčšinou dvojciferným rozdielom. Až v závere Slováci skorigovali na rozdiel ôsmich zásahov, posledné slovo však mal súper.Súpera mimoriadne podržal brankár Viktor Kirejev, ktorý mal s desiatimi úspešnými zásahmi viac ako 50-percentnú úspešnosť zákrokov (52,63 percent), jeho spoluhráč Arťom Gruško pridal sedem zásahov. Obaja slovenskí gólmani zaznamenali spolu 10 zásahov - Teodor Paul šesť a Marián Žernovič štyri.Najlepším strelcom slovenského výberu v tomto súboji sa stal Jakub Prokop s 8 gólmi, Tomáš Urban zaznamenal presných zásahov a Tomáš Smetánka 3 góly. Za Rusov bol najlepší strelec Sergej Kosorotov so siedmimi zásahmi.Do ďalšej fázy šampionátu postúpia len dva tímy z každej zo šiestich základných skupín.