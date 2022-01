Zimnú olympiádu v Pekingu uvidia naživo len „vyvolení“, organizátori stavili na omnoho prísnejšie opatrenia

Opatrenia budú prísnejšie než v lete

Tisíce osôb museli ísť na testy

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vstupenky do hľadísk športovísk na ZOH 2022 v čínskom Pekingu dostanú len "vybrané osoby". Organizátori športového sviatku v pondelok informovali o tom, že kvôli pandémii koronavírusu lístky na jednotlivé súťaže nebudú distribuované medzi verejnosť.ZOH 2022 v Číne sa uskutočnia. Už dlhší čas je známe, že zahraniční záujemcovia nemôžu prísť do hľadísk športovísk počas ZOH 2022.Súťaže pod piatimi kruhmi tak budú osobne sledovať iba "vyvolení". Ide o omnoho prísnejšie opatrenia v porovnaní s OH 2020, ktoré sa v lete 2021 konali v japonskom Tokiu."Náročná a komplikovaná práca pri kontrole epidémie nás prinútili k rozhodnutiu, že ochrana zdravia a bezpečnosti v súvislosti so ZOH by nebola možná v prípade, ak by vstupenky boli k dispozícii širokej verejnosti. Preto ponuku získať ich dostanú len vybrané skupiny," uvádza sa v pondelkovom stanovisku organizátorov.Číne sa po vplyvom rôznych opatrení dlhodobo darí vyhýbať sa masívnej vlne pandémie ochorenia COVID-19. V krajine opakovane prebiehajú masové testovania a sú prijaté rôzne zákazy spojené s cestovaním. Napriek tomu sa v niektorých mestách nevyhli lokálnym ohniskám vrátane Tchien-ťinu iba hodinu od Pekingu.Metropola Číny počas uplynulého víkendu potvrdila prípad 26-ročnej ženy, ktorá mala pozitívny test na koronavírus a jeho variant omikron, so sebou však na testy "stiahla" tisícky ďalších osôb. Ako možné blízke kontakty tejto ženy muselo ísť na test viac ako 13-tisíc osôb.