Slováci prehrali v DC v Chorvátsku 1:3, jediný bod získal Gombos

Slovenskí tenisti nepostúpili do 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára. V dueli 1. kola totiž prehrali na harde v Osijeku s Chorvátskom 1:3. O rozhodujúci tretí bod pre domáce farby sa v sobotňajšej štvorhre postarali Mate Pavič s Nikolom Mektičom, ktorí zdolali pár Miloš Karol, Lukáš Klein 7:6 (4), 7:5.





V záverečnej dvojhre skorigoval výsledok Norbert Gombos, ktorý zdolal Mateja Dodiga 6:4, 6:4. Slováci neodplatili Chorvátom prehru z bratislavského finále prestížnej tímovej súťaže z roku 2005. V septembri ich čaká zápas o udržanie sa vo svetovej skupine. Chorvátsky tím sa stretne s víťazom duelu medzi Francúzskom a Brazíliou v súboji o postup na novembrový finálový turnaj v Bologni.Gombos mal pôvodne nastúpiť v sobotu i vo štvorhre, no napokon ho nahradil Klein. "Chalani odohrali v debli vynikajúci zápas. škoda, že im nevyšli koncovky setov. Pre mňa to bolo o trochu ťažšie nastúpiť za stavu, keď už o nič nejde. Reprezentujem však Slovensko a som spokojný, že som získal bod."Kapitána slovenského tímu Tibora Tótha prehra mrzela, no so sobotňajšími výkonmi bol spokojný. "Hrali sme oveľa lepšie ako vo včerajších singloch. Vedeli sme, že Chorváti majú vo štvorhre enormnú kvalitu, jediná šanca bola držať si podanie. V tajbrejku to bolo o jednej loptičke. chalani podali v debli výborný výkon. Miloš Karol ukázal, že má potenciál na budúcnosti. Som rád, že Noro uhral aspoň čestný bod. "

Chorvátsko - SLOVENSKO 3:1



Duje Ajdukovič - Lukáš Klein 7:6 (4), 6:3



Dino Prižmič - Jozef Kovalík 6:2, 6:2



Mate Pavič, Nikola Mektič - Miloš Karol, Klein 7:6 (4), 7:5



Matej Dodig - Norbert Gombos 4:6, 4:6