Slováci prispeli 16 miliónov centov na čistenie slovenských vôd

19.9.2024 (SITA.sk) - Zákazníci Lidla si nevzali už milióny mikroténových vreciek a ušetrili slovenskú prírodu o tony zbytočných plastov.Rozhodnutia každého z nás majú zásadný vplyv na osud našej krajiny. Hoci si mnohé z nich ani neuvedomujeme, každý z nás robí denne rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životné prostredie aj to, ako bude vyzerať naša príroda.Zákazníci Lidla majú možnosť pridať sa k jeho snahe o čistejšie slovenské rieky a vodné nádrže. Stačí, ak zredukujú používanie mikroténových vreciek pri svojich nákupoch. Namiesto toho môžu využiť napríklad ekologickú alternatívu – ekosieťku na ovocie a zeleninu. Od začiatku projektu Nenechajme to plávať, v porovnaní s rovnakým obdobím pred jeho spustením, si zákazníci reťazca nevzali už milióny mikroténových vreciek, čím pomohli ušetriť slovenskú prírodu o tony zbytočných plastov.V rámci projektu Nenechajme to plávať môžu zákazníci diskontu zaplatiť dobrovoľný poplatok 1 cent, za použitie jednorazového mikroténového vrecka. Lidl túto sumu zdvojnásobí a pomôže k čisteniu k slovenskej prírody. Do februára 2024 reťazec výslednú sumu venoval Slovenskému vodohospodárskemu podniku, od marca 2024 je novým partnerom projektu Občianske združenie Upracme Slovensko. Doposiaľ zákazníci za použitie mikroténového vrecúška prispeli už 16 miliónov krát.Projekt Nenechajme to plávať funguje od roku 2020. Za ten čas sa vďaka Lidlu podarilo vyzbierať viac ako 2 359 ton odpadu zo slovenských vodných tokov a nádrží."Od marca 2024 sme v projekte Nenechajme to plávať zmenili partnera zo Slovenského vodohospodárskeho podniku na občianske združenie Upracme Slovensko. Po šiestich mesiacoch od začiatku partnerstva vidíme, aký dokáže byť aj jednotlivec silný a má moc zmeniť naše okolie či celý svet k lepšiemu. Na upratovaní riek, potokov či jazier vo svojom blízkom okolí sa zúčastnilo viac ako 10 000 dobrovoľníkov a podarilo sa im vyzbierať 70 ton odpadu. Čo je však nemenej dôležité je to, že týmto ľuďom skutočne na našej prírode záleží a osvetu v jej ochrane budú šíriť aj vo svojom blízkom okolí. Spolu tak tvoríme lepší svet pre budúce generácie," povedala Martina Sujová, CSR špecialistka Lidl Slovenská republika.Pomôcť vyčistiť slovenskú prírodu môže ktokoľvek. "Pozývame aj ostatných, ktorí majú chuť a energiu pridať sa k nám. Cez jednoduchý formulár na webovej stránke www.upracme.sk si určíte, akú oblasť v okolí riek či povodí by ste chceli upratať a s koľkými kamarátmi či známymi. Od OZ Upracme Slovensko obdržíte pomôcky. Nenechajme to plávať!" dodáva Sujová.Do budúcna chce reťazec vyčistiť slovenské rieky, vodné toky a povodia o minimálne 5 000 ton odpadu. Projekt má okrem praktických aj edukačné ambície. Lidl poukazuje na fakt, že aj malá zmena, ktorú vie ľahko spraviť pri zmene zvyklostí každý z nás, dokáže prispieť k veľkej veci ako je lepšie životné prostredie pre nás a budúce generácie.Napomôcť k čistejšej slovenskej prírode môžu dobrovoľníci aj pripojením sa k medzinárodnej iniciatíve Svetový čistiaci deň týždni od 13. septembra 2024. V rámci projektu Upracme si Slovensko, ktorého partnerom je organizácia Upracme Slovensko, môžu zorganizovať vlastné upratovanie alebo si vybrať z už existujúcich, a to na webe www.upracme.sk . Minulý rok sa zapojilo vyše 4 100 dobrovoľníkov, ktorí na 130 lokáciách vyzbierali viac než 31 ton odpadu.Snaha ochrániť životné prostredie v čo najlepšom stave ho zachovať pre ďalšie generácie je jedným z hlavných cieľov Lidla v rámci jeho politiky trvalej udržateľnosti.Informačný servis