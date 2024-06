Slováci proti Ukrajine stratili v druhom polčase pôdu pod nohami. Ak chcú postúpiť, musia zabrať proti Rumunom

Päť striel do priestoru súperovej brány

Najviac streleckých pokusov na turnaji

Tretia priečka s tromi bodmi

Najbližší duel s Rumunmi

22.6.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali vo svojom druhom vystúpení na ME 2024 v Nemecku s Ukrajincami 1:2 a nevyužili šancu zabezpečiť si istý postup do osemfinále turnaja. Na to, aby sa tak stalo, potrebovali zverenci trénera Francesca Calzonu bodovať v Düsseldorfe naplno.Po prvom polčase to aj na zisk troch bodov vyzeralo, pretože v 17. minúte poslal Slovákov do vedenia svojim druhým gólom na šampionáte Ivan Schranz . Po zmene strán sa však Ukrajinci zlepšili a výsledkom boli zásahy Mykolu Šaparenka v 54. minúte a Romana Jaremčuka v 80.minúte. Futbalisti spod Tatier rovnako ako v pondelok proti Belgicku podali lepší výkon v prvom dejstve.„Začali sme dobre, no postupne sme strácali pôdu pod nohami. Nechali sme Ukrajincom oveľa viac priestoru, na čo sme doplatili,“ zhodnotil Schranz, autor jediného slovenského gólu v zápase. Slováci si v prvom polčase vypracovali dovedna päť striel do priestoru súperovej bránky, po zmene strán ani jednu. Rozdielnosť polčasov si po dueli veľmi dobre uvedomoval aj tréner Calzona.„Keď sme sa ujali vedenia, bola pred nami ešte dlhá cesta. Hrali sme proti kvalitnému súperovi, ktorý je v rebríčku FIFA o 20 miest vyššie. S výkonom mužstva som spokojný. Ukrajine sme dovolili hrať futbal 30 minút, to im však stačilo na to, aby nás potrestali,“ povedal 55-ročný kormidelník z Talianska.Slováci v zápase vyprodukovali 14 streleckých pokusov, čo je najviac na veľkom turnaji v ére samostatnosti. Loptu si prihrali až 480-krát, pričom viac prihrávok zaznamenali iba na ME 2020 proti Švédsku (537, pozn.)„Až donedávna bolo pre nás nepredstaviteľné, aby sme sa mohli herne rovnať týmto špičkovým mužstvám. Dnes sme však v štádiu, že máme vlastnú identitu a máme na čom stavať,“ doplnil Calzona pre web UEFA.V neúplnej tabuľke figurujú Slováci na tretej priečke s tromi bodmi. V sobotu sa postavenie tímov v E-skupine opäť zmení, pretože v akcii budú Rumuni a Belgičania, ktorí odohrajú v Kolíne nad Rýnom vzájomný duel. Ak favorizovaní Belgičania zvíťazia, budú mať všetky štyri tímy rovnaký počet bodov- 3.„Dnes sme mali možnosť potvrdiť postup do ďalšej fázy, ale čelili sme súperovi, ktorý potreboval tri body na to, aby sa udržal v hre. Pokiaľ ide o nás, sme niečo ako Popoluška tejto skupiny. Byť tu a hrať posledný zápas v skupine so šancou na postup je niečo skvelé a pre nás mimoriadne dôležité,“ uzavrel tréner Calzona.Najbližší duel odohrajú Slováci v stredu 26. júna od 18.00 h proti Rumunom vo Frankfurte nad Mohanom. Vzhľadom na to, že pri rovnosti bodov o postavení tímov v tabuľke rozhoduje vzájomný zápas, a nie skóre, tak Slováci vedia, že ak Rumunov zdolajú, postúpia medzi šestnásť najlepších tímov na kontinente.Za istých okolností, môže na postup stačiť aj zisk jedného bodu, pretože do osemfinále preniknú aj štyri najlepšie tímy z tretích miest.