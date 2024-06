Poliakom nepomohol ani návrat Lewandowského. Stali sa tak prvým tímom, ktorý už nemá šancu na postup

Trénerovi takmer rozbil okuliare

Úradujúci majstri sveta

Mbappého do zápasu nenasadili

22.6.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Poľska prehrali v piatkovom zápase základnej D-skupiny ME 2024 s Rakúskom 1:3 a stali sa prvým tímom na turnaji, ktorý už nemá šancu na postup medzi šestnásť najlepších tímov kontinentu. Rakúšania v Berlíne potvrdili veľmi dobrú fazónu, ktorú naznačili už pri nešťastnej prehre 0:1 s Francúzmi.Zverenci nemeckého trénera Ralfa Rangnicka majú na konte po dvoch dueloch tri body a vedia, že ak v treťom súboji proti Holanďanom zvíťazia, otvoria si osemfinálové brány. Výraznú zásluhu na triumfe Rakúska má autor rozhodujúceho gólu Christoph Baumgartner Dvadsaťštyriročný ofenzívny stredopoliar strelil v národnom drese v ostatných siedmich dueloch šesť gólov. Okrem neho sieť za poľským brankárom Wojciechom Szczesnym napli obranca Gernot Trauner a z pokutového kopu aj útočník Marko Arnautovič „Cítili sme tlak a vnútorný nepokoj, ale nezložili sme sa. Ukázali sme kvalitu, ktorú máme. Je to úľava a verím, že aj začiatok dobrodružstva na turnaji, pretože pred nami sú ďalšie výzvy,“ zhodnotil pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) Baumgartner, ktorý pri gólovej oslave takmer rozbil trénerovi Rangnickovi okuliare.Po hodine hry, za stavu 1:1, vstúpil z lavičky do zápasu aj Robert Lewandowski , na ktorého výkone bolo badateľné, že zranené stehno ešte nie je na sto percent uzdravené.„Veľmi rýchlo po jeho príchode sme inkasovali a tým sa veci zmenili. Poslal som ho tam, pretože má skúsenosti, ktoré mohol mladším hráčov posúvať priamo na ihrisku,“ povedal tréner Michal Probierz a doplnil: „Tento turnaj je pre nás ponaučenie. Dnes sme sa nevyrovnali herne súperovi. Proti Francúzom budeme môcť hrať uvoľnenejšie. Vyhrávame a prehrávame všetci spolu.“Postupové karty v základnej D-skupine držia vo svojich rukách výbery Francúzska a Holandska, ktoré sa v piatkovom vzájomnom zápase rozišli po bezgólovej remíze a majú na konte zhodne štyri body. Vo východonemeckom Lipsku mali herne navrch úradujúci majstri sveta, no gólmana Barta Verbruggena neprekonali.„Oranjes“ mali najbližšie ku gólu v 69. minúte, avšak zásah Xaviho Simonsa pre ofsajd neplatil. Francúzsky tréner Didier Deschamps do zápasu nenasadil Kyliana Mbappého , keďže ten utrpel v meraní síl s Rakúskom zlomeninu nosa.Futbalisti z krajiny „galského kohúta“ nevyhrali ani v siedmom stretnutí za sebou, v ktorom 25-ročný zakončovateľ nenastúpil. Francúzi sa najbližšie v utorok stretnú v Dortmunde s Poliakmi, Holanďania budú hrať v rovnakom čase v Berlíne proti Rakúšanom.