Slováci radi spoznávajú aj domáce regióny, SLOVAKIA TRAVEL sa snaží ponuku dovolenky na Slovensku dostať čo najbližšie k verejnosti

24.6.2025 (SITA.sk) - Slováci patria medzi vášnivých milovníkov dovoleniek . V minulom roku sa na rekreáciu s prenocovaním vybralo takmer tri milióny ľudí. Z celkového počtu obyvateľov Slovenska starších ako pätnásť rokov to predstavovalo až šesťdesiatpäť percent.V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet dovolenkárov stúpol o jedenásť percent. Podľa údajov, ktoré tento týždeň zverejnil Štatistický úrad SR , polovica Slovákov nad pätnásť rokov uskutočnila aspoň jednu cestu s prenocovaním na Slovensku."Zverejnené štatistiky sú dôkazom toho, že Slováci radi cestujú a spoznávajú aj regióny doma na Slovensku. Skupina dovolenkárov, ktorí kombinovali cestovanie na Slovensku s aspoň jednou cestou do zahraničia, vzrástla medziročne podľa Štatistického úradu SR o dvadsaťtri percent," uviedol generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL Podľa ŠÚ SR pokračoval v roku 2024 trend zmeny cestovateľského správania. Pribudli cestovatelia, ktorí sa rozhodli tráviť voľné dni iba na Slovensku, ako aj tí, ktorí vycestovali výhradne do zahraničia. Najvýraznejší nárast však zaznamenala skupina dovolenkárov, ktorá počas roka kombinovala domáce a zahraničné pobyty."Slovensko má čo ponúknuť a my v SLOVAKIA TRAVEL sa snažíme túto ponuku dostať čo najbližšie k verejnosti. Aby mal každý dostatok informácií a tipov, kam môže zavítať a čo všetko môže na dovolenke na Slovensku zažiť," uzavrel Fekete.