Auto ministerstva vnútra havarovalo v Poprade, sedel v ňom štátny tajomník Michal Kaliňák

24.6.2025 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode na hlavnej križovatke v Poprade v utorok krátko po 12:00 havarovalo auto Ministerstva vnútra SR . Ako ďalej informuje denník Plus jeden deň , po príchode hasičov boli všetci účastníci mimo áut. Medzi nimi aj štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák , čo potvrdilo aj samotné Ministerstvo vnútra SR.„Auto údajne išlo po hlavnej ceste so zapnutým výstražným majákom. Z vedľajšej cesty však prichádzalo vozidlo značky Peugeot, ktorému mal podľa semaforu svietiť zelený signál. Vodič Peugeotu si pravdepodobne nevšimol prichádzajúce auto s majákom, čo viedlo ku kolízii,“ píše denník.Na mieste podľa neho zasahovali aj záchranári, no bez nutnosti prevozu pacienta. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia vyšetruje dopravná polícia v Poprade. Z rezortu spresnili, že nehoda služobného vozidla Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií sa stala o 12:10.„V tom čase sa vo vozidle nachádzal štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák, ktorý bol na pracovnom výjazde. Dopravná nehoda sa zaobišla bez zranení a štátnemu tajomníkovi bolo poskytnuté náhradné vozidlo. Nehoda je v štádiu vyšetrovania,“ potvrdilo ministerstvo.