Slováci s cieľom prekvapiť Švédov, Podkonický: Sú tím dvoch tvárí

Presne 24 hodín po zápase s Dánskom nastúpia slovenskí hokejisti v nedeľu od 19.15 proti Švédsku. V predposlednom zápase v základnej A-skupine ich bude čakať súper, ktorý sa napriek pozícii favorita turnaja rozbiehal pomalšie. Slovenský tím bude proti severanom bojovať o účasť vo štvrťfinále.





A-skupina /Olympijské športové centrum/:

Viacero prekvapujúcich výsledkov zamotalo situáciu v A-skupine, v ktorej nemal pred víkendom ešte žiadny tím nič isté. Slováci nastúpia proti Švédom po stretnutí s Dánskom, ktorému predchádzala vysoká prehra so Švajčiarskom 1:8. Švédi Švajčiarov predtým zdolali 7:0. Neskôr však stratili s Českom náskok 2:0 a prehrali 2:4. Pred piatkovým duelom s Veľkou Britániou mali na konte iba 3 body zo 4 zápasov a boli na poslednom 8. mieste A-skupiny. "Videli sme, že ani Česi na tom neboli v úvode turnaja najlepšie, ale sú späť. Je prekvapenie, že Švédi nezískali viac bodov, no aj v zápase s Českom rozhodovali maličkosti. Pre mňa je to tím dvoch tvárí," poznamenal asistent trénera Craiga Ramsayho Andrej Podkonický.Práve vo Švédsku odohral sezónu 2020/2021 obranca Adam Jánošík v drese IK Oskarshamn: "Bude to ťažký zápas. Švédi majú dobré individuality, musíme sa na ten zápas dobre pripraviť. Zamerať sa musíme v prvom rade na svoj výkon," poznamenal.Švédsko a Slovensko majú za sebou 38 vzájomných zápasov. Slováci vyhrali 10, Švédi 25 a 3-krát sa zrodila remíza. Zatiaľ posledný vzájomný duel na MS tímy odohrali v roku 2018 v Kodani. Švédi vyhrali 4:3 po predĺžení gólom Miku Zibanejada. Slováci nezdolali Švédov na MS od roku 2006, keď práve v Rige vyhrali 5:2.





Švédsko - SLOVENSKO /nedeľa, 30. mája, 19.15 SELČ/



priamy prenos RTVS na Jednotke