MS 2021: Slováci si víťazstvom nad Dánskom zvýšili šancu na štvrťfinále (video)

Hokejisti Slovenska zvíťazili nad Dánskom 2:0 v zápase A-skupiny na MS. Víťazstvom sa priblížili k účasti vo štvrťfinále, na konte majú po piatich zápasoch 12 bodov.



V tabuľke im priebežne patrí 2. priečka o skóre za tímom Ruského olympijského výboru. Slováci, ktorí prestrieľali súpera 34:24, rozhodli o víťazstve v 3. tretine, v ktorej skórovali Peter Cehlárik a Adam Jánošík. Brankár Július Hudáček si pripísal prvé čisté konto na MS v Rige.







Slováci nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 30. mája od 19.15 SELČ proti Švédsku. Dáni uzavrú svoje účinkovanie v A-skupine v pondelok od 15.15 SELČ zápasom s Českom.

MS 2021 A-skupina:





Slovensko - Dánsko 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 48. Cehlárik (Hrivík, Lantoši), 53. Jánošík (Lantoši, Hrivík). Rozhodovali: Arsons (Lot.), Heikkinen – Sormunen (obaja Fín.), Zunde (Lot.), vylúčení: 3:1 na 2. min., presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovensko: Hudáček - Gernát, Kňažko, Bučko, Ďaloga, Jánošík, Grman, Gachulinec - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Faško-Rudáš, Krištof, Studenič - Kelemen, Roman, Skalický - Liška, Buc, Slafkovský - M. Sukeľ

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Kristensen, Nicholas Jensen, Larsen - Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer - Storm, Jesper Jensen, Hardt - From, True, Asperup - Olesen, Madsen, Poulsen

Slovenský tím vstúpil do zápasu aktívne so snahou o rýchly gól. Skalický v 1. minúte nepotrestal zaváhanie brankára Dahma a gól nepriniesla ani spolupráca Kelemena s Kňažkom, ktorý netrafil puk pred odkrytou bránkou. Dáni nepredviedli v 1. tretine veľa ofenzívnej aktivity, no v 9. minúte boli blízko ku gólu, keď Olesenova dorážka tesne minula bránku. Najväčšiu šancu aktívnejších Slovákov mal v 1. tretine Studenič, ale svoj únik za dánsku obranu v 11. minúte nezakončil gólom rovnako ako krátko na to spoluprácu s Hrivíkom.

Dáni v úvode druhej časti pridali na aktivite, brankár Hudáček však podržal svoj tím pri šanciach M. Lauridsena. Dáni v druhej tretine zlepšili defenzívu, ale Slováci si napriek tomu vypracovali viac streleckých pozícií. Brankár Dahm bol však veľká prekážka a odolal aj šanciam Cehlárika a Lantošiho v závere druhej časti.



Aj na začiatku tretej tretiny mali Dáni viacero šancí, výrazný tlak si vytvorila Madsenova formácia, ale Hudáček neinkasoval. Bezgólový stav vydržal do 48. minúty, v ktorej Lantoši z ostrého uhla nastrelil puk na Dahma, Hrivík ho nedorazil, ale Cehlárik už áno - 1:0. V 51. minúte začali Dáni stupňovať ofenzívnu aktivitu, no pribrzdilo ich dlhšie prerušenie hry, keď sa nehralo pre chybu osvetlenia. V 53. minúte sa opäť presadila prvá formácia Slovákov, keď najskôr Lantoši v sľubnej šanci neprekonal Dahma, ale Jánošík následne uspel dorážkou spomedzi kruhov - 2:0. Dáni si v závere vytvorili tlak, ktorý podporila aj presilovka, ale kontaktný gól nedosiahli.



1. SLOVENSKO 5 4 0 0 1 13:12 12 2. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 3. Švajčiarsko 5 3 0 0 2 15:14 9 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Bielorusko 5 1 0 1 3 10:17 4 8. Veľká Británia 6 1 0 1 4 10:25 4

Michal Handzuš, asistent trénera SR: "Vedeli sme, že musíme byť trpezliví a stále hrať svoju hru. O Dánoch sme vedeli, že dobre bránia a nemajú veľa striel na bránku, preto bolo dôležité hrať trpezlivo, ale aj veľa strieľať a chodiť pred bránku. To nám aj vyšlo. Góly, ktoré padli, boli z predbránkového priestoru. V prvej tretine sme mali viac šancí, ale nepadlo nám to, no stále sme si hovorili, že v tom treba vydržať a hrať celých 60 minút. Všetci hráči dnes plnili úlohy, obetovali sa pre mužstvo. Keď nás Dáni niekedy zatlačili, tak sme to ustáli. Potrebovali sme tri body, máme ich, no sústredíme sa na ďalší zápas. Vieme, kde sme v tabuľke, ale stále potrebujeme bodovať."

Peter Cehlárik, útočník SR, strelec víťazného gólu: "Ostali sme trpezliví počas celého zápasu. Vedeli sme, že Dáni majú dobrú obranu a že sa budú snažiť využiť naše chyby. Tie sme však veľmi nerobili. Z našej strany to bol dobrý tímový výkon."