Slováci sa do finále trapu nedostali, v kvalifikácii 11. Kovačócy

Marián Kovačócy, archívne foto Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lonato 3. júla (TASR) - Do finále na MS v streľbe z brokových zbraní v talianskom Lonate nepostúpil ani jeden slovenský trapista. V dvojdňovej kvalifikácii sa najviac darilo medzi mužmi Mariánovi Kovačócymu, no výkon 119 mu stačil iba na 11. miesto a do bojov o cenné kovy sa neprebojoval.Úradujúci vicemajster sveta Erik Varga skončil na 34. priečke (116) a Michal Slamka až na 110. mieste (110). Najlepší v kvalifikácii bol Talian Mauro De Filippis výkonom 124.Medzi ženami sa pri neúčasti obhajkyne titulu Zuzany Rehák-Štefečekovej umiestnila Jana Špotáková na 38. priečke nástrelom 106, Veronika Vargová obsadila 50. miesto (102). Kvalifikáciu vyhrala Alessandra Perilliová zo San Marína výkonom 121.