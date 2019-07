Slovenky odštartovali univerziádu prehrou o 21 bodov s Taiwanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Svetová letná univerziáda – C-skupina:

Taiwan – Slovensko 75:54 (43:29)



ďalší výsledok:

USA – Mexiko 60:49 (30:33)

Tabuľka C-skupiny:

1. Taiwan 1 1 0 75:54 2



2. USA 1 1 0 60:49 2



3. Mexiko 1 0 1 49:60 1



4. SLOVENSKO 1 0 1 54:75 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 3. júla (TASR) – Slovenské univerziádne basketbalové družstvo žien odštartovalo účinkovanie na Svetovej letnej univerziáde v Neapole neúspešne. V stredu Slovenky prehrali v C-skupine s Taiwanom 54:75.Ďalší zápas zvereniek trénera Pavla Horičku je na programe vo štvrtok 4. júla o 17.30 h proti Mexiku.Slovenský výber mal výborný vstup do zápasu, keď sa ujal vedenia 5:0. Po pomalšom rozbehu dali o sebe vedieť aj súperky, ktoré sa držali na dostrel. Hráčky Taiwanu postupne získali vedenie na svoju stranu, ale Slovenky ich nepustili do výraznejšieho trháku. Po prvej štvrtine napokon prehrávali tesne 20:23. Druhú časť otvoril Taiwan 10-bodovou šnúrou, ktorá sa napokon ukázala ako rozhodujúca. Zverenky trénera Pavla Horičku sa totiž strelecky zasekli, čo rezultovalo do polčasového stavu 29:43 v ich neprospech.Aj po polčasovej prestávke pokračoval rovnaký scenár, Slovenky sa bodovo trápili a Taiwan pohodlne navyšoval svoje vedenie. To sa dostalo aj cez 20-bodovú hranicu, pred poslednou štvrtinou bol stav 61:39. V štvrtej perióde si Taiwan bezpečne postrážil veľký náskok.