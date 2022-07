Slováci sa do reštaurácií či pohostinstiev vracajú iba postupne, najviac im chýbalo čapované pivo

Čapované pivo radšej v podniku

Sme viac opatrní a uzavretejší

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Takmer polovica Slovákov stále nenavštevuje gastro prevádzky rovnako často ako pred pandémiou. Mnohí to však majú v pláne zmeniť.Zvyklosti Slovákov týkajúce sa návštevy reštaurácií, pohostinstiev, kaviarní sa vracajú do stavu pred pandémiou iba postupne.Vyplýva to z prieskumu pre Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) , ktorý na vzorke 1 004 respondentov uskutočnila spoločnosť 2muse v máji tohto roka.Necelá tretina opýtaných v prieskume uviedla, že podniky navštevujú rovnako často ako pred pandémiou. Až 27 percent respondentov do podnikov chodí menej ako predtým a neplánujú to zmeniť. Pätina opýtaných takisto aktuálne jedlo a nápoje konzumuje doma, svoje zvyky však chcú čoskoro vrátiť „do normálu.“Slováci sa počas pandémie a obmedzenej prevádzky podnikov najviac tešili na čapované pivo, vyjadrila sa tak takmer polovica opýtaných. Nasledovali čapované nealko nápoje, sýtené nealko nápoje a radlery.Kvalita a chuť čapovaného piva zároveň patrí medzi najčastejšie uvádzané dôvody, prečo si tento nápoj Slováci vychutnávajú radšej v podniku.Tento dôvod uviedlo 48 percent respondentov, ktorí si na pivo zájdu aj mimo domu. Ďalšou motiváciou je možnosť vychutnať si pivo v spoločnosti priateľov a atmosféra podniku.Otvorené podniky zatiaľ Slováci objavujú iba postupne. Svoju rolu podľa SZVPS pravdepodobne zohráva aj psychologický aspekt – pandémia nás naučila väčšej opatrnosti a stali sme sa aj o niečo uzavretejšími.„Gastro sektor na Slovensku čelí mnohým výzvam od nedostatku personálu až po aktuálny rast cien potravín a energií. Letná sezóna však prinesie gastru napriek meniacim sa zvyklostiam Slovákov i cenovým výzvam pozitívny impulz. Dúfame však, že vláda čo najskôr podporí gastro sektor znížením DPH na stravovacie služby na 10 %, tak ako sľúbila,“ uviedol výkonný riaditeľ SZVPS Vladimír Machalík.Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je dobrovoľnou profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby podnikajúce vo výrobe sladu a piva.Okrem pivovarov a sladovní združuje i servisné a obchodné organizácie, ktoré spolupracujú s výrobcami piva. Od roku 2008 je riadnym členom európskeho pivovarníckeho združenia The Brewers of Europe.