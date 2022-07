Svoju sokyňu chcela rozpredať na orgány a dostala trest, prípad nevykonanej úkladnej vraždy rieši Najvyšší súd

Postupne oslovila tri osoby

Vinu hádzala na milenca

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR sa na verejnom zasadnutí vo štvrtok 7. júla má zaoberať prípadom Kataríny V., neprávoplatne odsúdenej pre trestný čin úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Špecializovaný trestný súd v Pezinku ženu v marci tohto roku odsúdil na trest 12 rokov väzenia v ústave na výkon trestu so stredným stupňom stráženia aj vzhľadom na to, že v prípravnom konaní sa pôvodne priznala. Voči verdiktu podala Katarína V. odvolanie.Podľa orgánov činných v trestnom konaní obžalovaná v roku 2020 oslovila postupne tri osoby, aby zabezpečili vraždu manželky jej milenca.Konkrétne v období od januára do novembra 2020 kontaktovala najskôr muža, od ktorého žiadala zinscenovanie nehody Žanety D. v domácnosti alebo jej smrť na železničnom priecestí.Ten ju odporučil na ďalšieho, od ktorého požadovala zinscenovanie pádu vo vani alebo pádu zo schodov poškodenej. Odmena za to mala byť 4000 eur. Keďže však obžalovaná podozrievala muža, že je policajný agent, ukončila s ním kontakty.Následne tretej osobe, tentokrát žene, ponúkla za likvidáciu Žanety D. 10 000 eur. V tomto prípade žiadala poškodenie bŕzd na aute poškodenej alebo jej omámenie a „rozpredanie na orgány".Katarína V. počas procesu deklarovala svoju nevinu. Zároveň povedala, že zbaviť sa manželky naopak zvažoval jej milenec Marek D., pričom ona sa o tom svedkom, ktorí v jej prípade vypovedajú, iba zdôverila.Zároveň skonštatovala, že „fyzicky sa zbaviť vôbec neznamená smrť". Podľa obžalovanej to len znamená, že by manželka odišla zo života Mareka D.