 Streda 29.10.2025
 24hod.sk    Kultúra

29. októbra 2025

Slováci sa konečne dostanú aj na beznádejne vypredané koncerty, prichádza MusicTour


Lístky na koncerty svetových hviezd ako Coldplay či The Weeknd sa bežne vypredajú v priebehu niekoľkých minút. Slovenskí fanúšikovia však už nemusia zúfať. Na trh prichádza nová cestovná kancelária ...



musictour 676x422 29.10.2025 (SITA.sk) - Lístky na koncerty svetových hviezd ako Coldplay či The Weeknd sa bežne vypredajú v priebehu niekoľkých minút. Slovenskí fanúšikovia však už nemusia zúfať. Na trh prichádza nová cestovná kancelária MusicTour, ktorá im umožní zažiť aj beznádejne vypredané koncerty.
Na koncerty som vždy chodil s partou kamarátov. Letenky, ubytovanie, vstupenky – vždy chaos. Chcel som, aby si ľudia mohli len užiť hudbu, nie riešiť logistiku.

— Adam Pastričák, CEO projektu MusicTour.


Všetko pre váš hudobný zážitok v jednom balíku


MusicTour spája predaj vstupeniek, dopravu, hotel, poistenie a asistenciu do jedného výhodného balíka. Ide o prvú cestovnú kanceláriu v strednej Európe, ktorá sa špecializuje výhradne na koncertné zájazdy.


V ponuke už dnes nájdete koncerty Bon Jovi, The Weeknd, Bad Bunny, Tame Impala či populárne hudobné festivaly ako Tomorrowland alebo Sziget. Každý zákazník po zakúpení vstupenky dostane infobalíček s detailným plánom cesty, odporúčaniami na najlepšie miesta v okolí koncertu, prehľadnými mapami a nonstop asistenčnou linkou.



Máme prístup k oficiálnym distribučným kanálom, vďaka čomu vieme garantovať vstup aj na vypredané podujatia. Našou misiou je, aby sa každý fanúšik dostal tam, kam by sa inak nedostal.

— Adam Pastričák, CEO projektu MusicTour.


MusicTour plánuje aj športové zájazdy


Do budúcnosti sa MusicTour chystá rozšíriť ponuku aj o zájazdy na športové podujatia, čím ešte viac rozšíri možnosti pre fanúšikov nezabudnuteľných zážitkov. Viac informácií o pripravovaných koncertoch a ponukách nájdete na MusicTour.sk.









Zdroj: SITA.sk - Slováci sa konečne dostanú aj na beznádejne vypredané koncerty, prichádza MusicTour © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koncert
<< predchádzajúci článok
Lucie Bílá vydáva nový album Obyčejná holka

