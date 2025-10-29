|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2025
Slováci sa konečne dostanú aj na beznádejne vypredané koncerty, prichádza MusicTour
Tagy: Koncert
Lístky na koncerty svetových hviezd ako Coldplay či The Weeknd sa bežne vypredajú v priebehu niekoľkých minút. Slovenskí fanúšikovia však už nemusia zúfať. Na trh prichádza nová cestovná kancelária ...
Zdieľať
29.10.2025 (SITA.sk) - Lístky na koncerty svetových hviezd ako Coldplay či The Weeknd sa bežne vypredajú v priebehu niekoľkých minút. Slovenskí fanúšikovia však už nemusia zúfať. Na trh prichádza nová cestovná kancelária MusicTour, ktorá im umožní zažiť aj beznádejne vypredané koncerty.
Zdroj: SITA.sk - Slováci sa konečne dostanú aj na beznádejne vypredané koncerty, prichádza MusicTour © SITA Všetky práva vyhradené.
Na koncerty som vždy chodil s partou kamarátov. Letenky, ubytovanie, vstupenky – vždy chaos. Chcel som, aby si ľudia mohli len užiť hudbu, nie riešiť logistiku.
Zdroj: SITA.sk - Slováci sa konečne dostanú aj na beznádejne vypredané koncerty, prichádza MusicTour © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koncert
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Lucie Bílá vydáva nový album Obyčejná holka
Lucie Bílá vydáva nový album Obyčejná holka