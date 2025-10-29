|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2025
Lucie Bílá vydáva nový album Obyčejná holka
Album vychádza šesť rokov po predchádzajúcej štúdiovke Ta o mně.
Zdieľať
Lucie Bílá sa po niekoľkých rokoch vracia s novým albumom Obyčejná holka. Rovnako ako rovnomenný titulný singel, ktorý jeho vydanie avizoval, i celý album prináša osobnú výpoveď a súčasný zvuk. Album vychádza šesť rokov po predchádzajúcej štúdiovke Ta o mně. Medzitým Lucie Bílá vydala niekoľko úspešných singlov, ako napríklad Dobrý kafe, Jednu malou chvíli či Děkuju Ti a vianočný album Vzkaz pro Ježíška. 24hod.sk informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Na albume si poslucháč nájde 11 piesní, ktoré spája citlivý výber a nezameniteľný silný, no zároveň ľudsky krehký prejav Lucie Bílej. Nový album, ktorý dokazuje, že i osobnosť formátu Lucie Bílej zostáva ‚obyčejnou holkou‘, vychádza už 31. októbra.
V nových piesňach sa odrážajú intímne okamihy zo života speváčky, či už ide o osobnú rozpravu s Bohom v skladbe Amen alebo nežný pohľad milujúcej matky v piesni Máma. Názov Obyčejná holka odkazuje na jednu z piesní a zároveň symbolizuje i prístup, ktorý Lucie zvolila pri tvorbe albumu. Okrem hĺbavých skladieb tu nechýbajú ani tie s nadhľadom a ľahkosťou, ktoré dokážu vykúzliť úsmev na tvári, ako napríklad práve spomínaná titulná Obyčejná holka alebo energická pieseň Růžový brýle.
Na albume sa podieľal osvedčený tím autorov a producentov, ktorý s Luciou Bílou spolupracoval už na spomínanom vianočnom CD. Nahrávanie sa uskutočnilo v štúdiu Littlebeat v Bratislave pod vedením producenta Martina Maxa Šrámeka. Medzi autormi nechýba Pokáč, skupina O5 a Radeček, Patricie Kaňok (Vesna) či Tomáš Sehnal (Hodiny).
„Každý nový album beriem ako začiatok novej kapitoly. Obyčejná holka je pre mňa však iná, je omnoho osobnejšia. V každej piesni je kus môjho života, radosti i premýšľanie o tom, čo je naozaj dôležité. Som veľmi rada, že sa mi podarilo spojiť ľudí, ktorí tomu dali srdce, a že vzniklo niečo, čo je úprimné a ozajstné. V hudbe i v živote sa snažím byť sama sebou. Mám za sebou veľa rokov na scéne, ale stále sa učím, rastiem a dívam sa okolo seba s pokorou. Tento album je pre všetkých, ktorí si občas povedia, že sú obyčajní. Pretože práve v obyčajnosti je podľa mňa najväčšia sila,“ hovorí Lucie Bílá.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Video: Skupina Para zverejnila novú skladbu Prepojení
Video: Skupina Para zverejnila novú skladbu Prepojení